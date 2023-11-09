09 ноября 2023, 14:05

Военного на Сахалине отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Почти три года колонии-поселения получил житель Сахалина за отказ принимать участие в специальной военной операции на Украине. Вердикт вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.

Мужчину признали виновным в неисполнении приказа. Ему назначили наказание в виде лишения свободы на срок в два года и девять месяцев. Отбывать наказание ему предстоит в колонии-поселении.

В ходе судебного заседания военнослужащего уличили в умышленном отказе выполнять приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях. ​Пытаясь избежать ​отправки на СВО, он сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Так как мужчина не исполнил приказ в период мобилизации, суд ​счел это обстоятельство отягчающим. Вынесенный ему приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать в установленном порядке.
09 ноября 2023, 14:46
Премьер-министр Эстонии обсудила с пранкерами возможную помощь Украине
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Эстония может помочь Украине с транзитом зерна через свои порты. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ей африканским политиком.

«Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо», - заверила Каллас.

По словам главы эстонского правительства, она уже написала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и предложила такую альтернативу. Если украинское зерно начнет проходить через порты Эстонии, это увеличит объем примерно на 25%, отметила собеседница Вована и Лексуса.

Каллас добавила, что принятие инициативы зависит от ЕС. Евросоюз должен согласиться оплатить промежуточные расходы, подытожила премьер-министр Эстонии.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время беседы она признала провал украинского контрнаступления. Мелони назвала переговоры единственным способом урегулировать ситуацию на Украине.

Эстония Украина Пранкеры Вован и Лексус
09 ноября 2023, 12:45
Многодетные семьи в России захотели освободить от подоходного налога
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко указала на необходимость рассмотреть вопрос о налоговых преференциях для многодетных семей. По ее словам, речь идет в том числе и о возможности освобождения их от НДФЛ, сообщило РИА «Новости».

С таким предложением она выступила в ходе парламентских слушаний на площадке Совфеда на тему повышения рождаемости.

Помимо этого, Матвиенко отметила важность формирования в России программы индивидуального жилищного строительства и строительства малоэтажных домов с планировкой, ориентированной на семьи, которые растят несколько детей.

«Следует сделать акцент на поддержке семей с высоким потенциалом рождаемости. Это женщины и мужчины в возрасте 30-40 лет, в том числе и те, у которых уже есть дети», - пояснила спикер Совфеда.

По ее словам, эта категория россиян на сегодняшний день находится на историческом максимуме. Помимо этого, Матвиенко отметила и необходимость внедрения мер поддержки для дедушек и бабушек, занятых воспитанием и уходом за внуками.

Дети Налоги Россия Валентина Матвиенко
09 ноября 2023, 11:49
Московская компания разработала устройство для спутниковой связи
Сайт мэра и правительства Москвы
Читайте нас в: Google Новости
Столичная компания разработала преобразователь сигналов для спутниковой и космической связи в СВЧ-диапазоне. Об этом рассказал в Telegram-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

Устройство позволит преобразовывать высокочастотные сигналы в низкочастотные. Его можно будет использовать для передачи информации в системы спутниковой связи и цифровые коммуникационные системы.

«Такие преобразователи уже используют в российском сегменте Международной космической станции», - отметил мэр.

Ранее подобные устройства закупали за рубежом. По словам Собянина, разработанные в России преобразователи оказались почти вполовину дешевле импортных аналогов, не уступая им по характеристикам.

Ранее компания VDR изготовила на территории особой экономической зоны «Технополис Москва» магистральный насос для строящейся системы водоснабжения крымских городов Феодосия и Керчь.

Технологии Москва 2023
09 ноября 2023, 11:17
Россия удержит лидерство по экспорту пшеницы — Путин
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Россия сохранит лидерство по экспорту пшеницы, заявил президент РФ Владимир Путин. Глава государства отметил, что в этом году в стране очень хорошие показатели урожая этой зерновой культуры, сообщил ТАСС.

Сельское хозяйство Россия Владимир Путин

Новости по теме