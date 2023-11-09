Военного на Сахалине отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

Премьер-министр Эстонии обсудила с пранкерами возможную помощь Украине

Эстония может помочь Украине с транзитом зерна через свои порты. Об этом сообщила премьер-министр республики Кая Каллас в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом, которые представились ей африканским политиком.

«Эстония готова помочь с транзитом зерна, это немного дороже, но все же осуществимо», - заверила Каллас.

По словам главы эстонского правительства, она уже написала председателю Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен и предложила такую альтернативу. Если украинское зерно начнет проходить через порты Эстонии, это увеличит объем примерно на 25%, отметила собеседница Вована и Лексуса.

Каллас добавила, что принятие инициативы зависит от ЕС. Евросоюз должен согласиться оплатить промежуточные расходы, подытожила премьер-министр Эстонии.

Ранее пранкеры Вован и Лексус поговорили с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. Во время беседы она признала провал украинского контрнаступления. Мелони назвала переговоры единственным способом урегулировать ситуацию на Украине.