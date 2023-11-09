Военного на Сахалине отправили в колонию за отказ участвовать в СВО
Почти три года колонии-поселения получил житель Сахалина за отказ принимать участие в специальной военной операции на Украине. Вердикт вынес Южно-Сахалинский гарнизонный военный суд.
В ходе судебного заседания военнослужащего уличили в умышленном отказе выполнять приказ об убытии в служебную командировку для участия в боевых действиях. Пытаясь избежать отправки на СВО, он сослался на состояние здоровья и семейные обстоятельства.
Так как мужчина не исполнил приказ в период мобилизации, суд счел это обстоятельство отягчающим. Вынесенный ему приговор в законную силу пока не вступил, его можно обжаловать в установленном порядке.