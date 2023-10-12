Военкор Сладков заявил, что впервые слышит о попытках доставки странной посылки его дочери
Военный корреспондент Александр Сладков в беседе с «360» опроверг сообщения о том, что его дочери пытались доставить посылку некие «волонтеры». Такие данные публиковали, в частности, Telegram-каналы Baza и Mash.
«Нет, такого не было вообще, впервые слышу. Я даже не знаю о таком. Ну, это, как всегда - свистят, пытаются сделать что-то интересное. Вообще не знаю об этом. Я уже с этой квартиры-то съехал», - подчеркнул Сладков.
Источники Baza и Mash утверждали, что дочь военкора обратилась в полицию из-за попыток доставить подозрительную посылку на ее домашний адрес. Причем, как указывала Baza , когда девушка отказалась принимать доставку, ей якобы начали поступать настойчивые звонки с предложением все-таки принять посылку, которая предназначена для ее отца.