07 августа 2024, 23:02

Военкор Евгений Поддубный выжив, он находится в Курской больнице

РИА «Новости»
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Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный жив. Об этом РИА «Новости» сообщили в приемном отделении Курской областной больницы.

По информации агентства, Поддубный находится в больнице, он выжил.

Telegram-канал «Вести» сообщил, что Поддубный был ранен при атаке украинского дрона в Курской области. Известно, что военкор поступил в больницу в очень тяжелом состоянии, ему оказывают всю необходимую помощь.

Больницы
07 августа 2024, 23:07
Число пользователей сайта «Работа России» превысило 19 миллионов человек
Freepik
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Сайтом «Работа России» пользуются уже более 19 миллионов человек. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

«С каждым годом на „Работе России“ появляется все больше возможностей. Сегодня портал позволяет не только размещать вакансии и резюме, но взаимодействовать со службой занятости в электронном виде», - заявил замруководителя ведомства Денис Васильев.

В Роструде отметили, что абитуриенты на этом сайте имеют возможность подобрать варианты для обучения, а студенты - найти производственную практику. Работодатели же могут вести электронный кадровый документооборот бесплатно.

В режиме онлайн на «Работе России» можно отправить заявление в службу занятости, подобрать производственную практику, пройти тестирование, оставить резюме и вакансии, а также записаться на бесплатное обучение по национальному проекту «Демография».

Статистика Россия Работа
07 августа 2024, 19:46
Форум «100% креатив» пройдет в Красногорске 23 августа
Pxhere
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В Красногорске 23 августа стартует Московский областной форум «100% креатив». На площадке встретятся предприниматели и организации из разных сфер народно-художественных промыслов.

Гости смогут поучаствовать в деловой программе, прогуляться по выставке-ярмарке и посетить мастер-классы.

Посетители увидят украшения ручной работы, необычные товары для дома и интерьера, экотовары и дизайнерскую одежу. Для посетителей также подготовили масштабную концертную программу и модный показ.

Спикерами на форуме выступят представители Госдумы, Совфеда, Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области. Зарегистрироваться для участия можно по ссылке.

Ранее муниципальный форум «Управдом» прошел в Лобне. Центральной темой стала временная передача управления многоквартирными домами другим компаниям.

Инвестиции Красногорск Работа Народные промыслы Промышленность Наука Экотовары
07 августа 2024, 17:54
В Госдуме предложили вернуться к долгосрочным тарифам ЖКХ
Unsplash
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Депутаты Госдумы планируют к весне 2025 года разработать проект, по которому тарифы ЖКХ с поправкой на индексацию будут устанавливаться на пять лет. Об этом сообщило издание Forbes.

Сейчас тарифы корректируют ежегодно. Это причиняет неудобства как гражданам, так и инвесторам.

«Из-за того, что в текущей ситуации, по сути, невозможно долгосрочное планирование, инвесторы неохотно идут в сферу ЖКХ», - отметила депутат Госдумы Светлана Разворотнева.

Федеральная антимонопольная служба сообщила, что уже разработала и согласовала подобный проект.

Кроме того, рабочая группа рекомендовала установить обоснованный размер платы за жилищные услуги. Сегодня цены определяют сами управляющие компании по согласованию с жильцами.

Ранее депутат Госдумы Сергей Колунов предложил переименовать управляющие компании в обслуживающие.

ЖКХ Госдума РФ Депутаты
07 августа 2024, 17:25
Туристы в Анапе пожаловались на дорогие билеты до Москвы
pxhere.com
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Российские туристы, отдыхающие в Анапе, столкнулись с проблемой при планировании маршрута домой из-за резкого увеличения цен на авиабилеты. Об этом сообщил «Московский комсомолец».

В августе билеты в Москву из Анапы с пересадкой в соседних южных регионах значительно подорожали. Стоимость перелета, учитывая дорогу до Ростова-на-Дону, составляет более 70 тысяч рублей за человека.

В августе стоимость авиабилетов значительно возросла, достигнув более 70 тысяч рублей за человека. В результате отдыхающим становится трудно вернуться домой.

«На рейсы в Москву билетов нет, агрегаторы предлагают подписаться на уведомления и ждать. Я оставила запрос и вот получила предложение - 73,5 тысячи рублей с человека до Москвы с пересадкой», - рассказала одна из туристок.

Некоторые россияне вынуждены откладывать свои выезды или искать альтернативные варианты, чтобы добраться домой.

Ранее эксперт по туризму Алексан Мкртчян назвал Сочи и Крым главными направлениями внутреннего туризма в августе. Отдельно он отметил рост популярности Крыма.

Отдых Туризм Отпуск Самолеты

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