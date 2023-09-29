Военком Санкт-Петербурга опроверг информацию о длинных очередях в городские военкоматы

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«Информация о якобы очередях из сотрудников организаций и предприятий, отвечающих за воинский учет, в военкоматы города Санкт-Петербург не соответствует действительности», - сообщил Урмансов.

Военный комиссар добавил, что военкоматы работают в плановом режиме полный рабочий день с понедельника по пятницу. При этом 1 октября не является крайним сроком для подачи информации о работниках предприятий, подлежащих воинскому учету.

Ранее издание «Фонтанка» сообщило, что в военкоматы Санкт-Петербурга в пятницу выстроились многочасовые очереди. Журналисты предположили, что ажиотаж возник из-за того, что работодатели должны до 1 октября успеть подать данные о военнообязанных сотрудниках.