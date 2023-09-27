Воду в Крым предложили снова перекачивать из Днепра
До завершения спецоперации и реконструкции дамбы Каховского водохранилища крымчане смогут получать воду из Днепра по Северо-Крымскому каналу. Его тоже предстоит отремонтировать, заявил РИА «Новости» председатель Госсовета региона Владимир Константинов.
Восстановление дамбы Каховского водохранилища, по его словам, запланировали, но проведут только после завершения спецоперации. До тех пор в Крым смогут перекачивать воду из Днепра. Владимир Константинов предупредил, что в этом случае тоже предстоит провести ремонт.
«Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», - сказал он.
Для того чтобы наполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра не придется протягивать трубопровод, заявлял глава региона Сергей Аксенов. Самой большой статьей расходов, по его словам, станет закупка насосов.
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