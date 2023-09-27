Воду в Крым предложили снова перекачивать из Днепра

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Восстановление дамбы Каховского водохранилища, по его словам, запланировали, но проведут только после завершения спецоперации. До тех пор в Крым смогут перекачивать воду из Днепра. Владимир Константинов предупредил, что в этом случае тоже предстоит провести ремонт.

«Для этого тоже нужно восстановить водозабор, насосные станции, провести необходимые гидротехнические работы. В перспективе мы и это планируем делать», - сказал он.

Для того чтобы наполнить Северо-Крымский канал водой из Днепра не придется протягивать трубопровод, заявлял глава региона Сергей Аксенов. Самой большой статьей расходов, по его словам, станет закупка насосов.

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