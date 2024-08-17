17 августа 2024, 08:08

Водоснабжение восстановили в большей части Владивостока

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Подачу воды возобновили в большей части Владивостока, в ближайшие несколько часов в городе полностью устранят последствия аварии. Об этом сообщила пресс-служба «Примводоканала».

В организации уточнили, что холодной водой уже обеспечены большинство домов, а жители в районах Чуркин и Некрасовская получат ее к полудню.

«Станции „Некрасовская“ и „Голдобина“ восстановили подачу энергии на водонасосные станции по состоянию на 05:00. „Приморские тепловые сети“ в свою очередь сообщили о возобновлении подачи горячей воды», - добавили в пресс-службе.

Массовое отключение электричества произошло в Приморье в пятницу. По данным властей, причиной стало замыкание в сети 500 кВт на Лучегорской ГРЭС. Из-за этой ситуации все больницы в регионе перевели на резервные источники питания , они работали в штатном режиме.

Владивосток
16 августа 2024, 20:59
В Мытищах хозяйка запрела таксу в машине на несколько дней
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Мытищах на Стрелковой улице женщина запирает свою таксу в автомобиле на целый день. Собаку оставляют в машине с 13 августа, рассказали в беседе с 360.ru местные жители.

Соседей давно настораживало неадекватное поведение хозяйки животного. По их словам, она запирает таксу, когда с утра уходит на работу, а вечером забирает домой.

«Она может облить водой прохожих, показывать непристойные знаки и всячески оскорблять. Психическое состояние оставляет желать лучшего, но почему собака от этого должна страдать?» - задалась вопросом одна из местных жительниц.

Владелица животного, по словам соседей, игнорирует просьбы не мучить собаку. Ситуация усугубляется тем, что на улице стоит солнечная погода, и таксе тяжело находиться в душном автомобиле без воды.

Похожий случай произошел в Лобне: хозяин бросил свою собаку без пищи и воды в запертой квартире. Соседи не могут освободить пса самостоятельно и обратились за помощью в полицию.

Мытищи Женщины Собаки Животные Машины Полиция
16 августа 2024, 12:34
В Приморье все больницы перевели на резервные источники питания
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Медицинские учреждения, находящиеся в зоне отключения электричества в Приморье, перевели на резервные источники питания, все они работают штатно. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отключение электричества в Приморье произошло в четверг, 16 августа, из-за замыкания оборудования сетей, рассказали в правительстве региона. По данным властей, восстановить подачу электроэнергии планируют в течение часа.

Ранее в компании ДРСК сообщили, что затронувшее множество населенных пунктов отключение электричества в Приморском крае произошло из-за замыкания оборудования ГРЭС Сибирской генерирующей компании.

По последним данным, подачу электроэнергии возобновили в Лесозаводске, Дальнереченске, Лучегорске, Находке, а также ряде районов Владивостока. Водоснабжение в Приморье пообещали восстановить после подачи электроэнергии на насосы.

Электричество Приморье
16 августа 2024, 08:40
Работу «Депутатов Мирной России» признали нежелательной
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Генеральная прокуратура признала нежелательной деятельность НПО «Депутаты Мирной России». Об этом сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Инициатором создания организации были бывшие муниципальные депутаты, которые сбежали за границу после начала спецоперации. Они же, по данным ГП, являются резидентами с немецкой «пропиской».

«„Депутаты“ выступают на различных политических конференциях и собраниях антироссийской направленности в Германии», - подчеркнули в Генпрокуратуре.

Также в пресс-службе подчеркнули, что НПО пытается открыть представительства в странах Европейского Союза, используя средства западных кураторов. Организация распространяют фейки о работе органов государственной власти России и поддерживают экстремистские объединения.

Минюст недавно внес в реестр иностранных и международных НПО Фонд имени Конрада Аденауэра. Деятельность этой организации в России также признали нежелательной.

Германия Депутаты Россия
15 августа 2024, 18:23
Житель Уфы после вазектомии стал отцом пятого ребенка
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Многодетный отец сделал вазектомию в клинике Уфы. Через год у семье появился пятый ребенок, это сильно удивило мужчину и теперь он судится с клиникой, сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, 45-летний отец четверых детей Максим обратился в клинику «Промедицина», где ему провели операцию по пережатию семенных каналов. Она предусматривала, что зачать ребенка житель Уфы уже не сможет.

Вот только в ноябре прошлого года у мужчины родился пятый ребенок. Тест ДНК подтвердил, что малыш является его родным ребенком. Уфимец со спермограммой пришел в клинику. Врачи назвали произошедшее чудом.

Клиника предложила вернуть деньги за операцию. Сейчас многодетный отец планирует отсудить у нее средства на предстоящие расходы по содержанию ребенка и его матери.

Ранее москвичка потеряла возможность дышать носом из-за двух неудачных пластических операций.

Дети Уфа

Новости по теме