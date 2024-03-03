03 марта 2024, 09:48

Водителям показали актуализированную схему объезда участка «Тавриды»

РИА «Новости»
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Жителям Крыма представили актуализированную схему объезда участка автомобильной дороги «Таврида» в двух направлениях. Об этом в Telegram-канале сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко.

«Просим руководствоваться данной временной схемой при планировании проезда по „Тавриде“», - написал он и принес извинения водителям за возможные неудобства.

По словам Лукашенко, о снятии ограничений власти проинформирует дополнительно.

Движение по федеральной трассе «Таврида» в районе Феодосии ограничили ранним утром 3 марта. Об этом сообщал советник главы Крыма Олег Крючков.

Минувшей ночью над Феодосией раздались громкие взрывы. По словам очевидцев, сработала система ПВО.

Утром 3 марта Минобороны проинформировало об уничтожении 38 беспилотников ВСУ над территорией Республики Крым.

Крым Дороги Водители
03 марта 2024, 02:38
В Москве стартовала девятая благотворительная лыжня «Линия жизни»
Freepik
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Спортивный клуб «Альфа-Битца» провел девятую благотворительную лыжню «Линия жизни» на дистанциях в три и 10 километров в субботу, 2 марта. На лыжи встали не только профессионалы, но и любители всех возрастов.

Деньги, собранные в рамках мероприятия, направят на лечение подопечных фонда «Линия жизни», страдающих тяжелыми заболеваниями. Как рассказал операционный директор фонда Сергей Горбов, организация оказывает высокотехнологичную помощь детям, а также приобретает новейшее оборудование и финансирует восстановительное лечение.

«Как здорово!» - воскликнула 10-летняя девочка, посмотрев на лыжню.

Она пришла на мероприятие вместе с родителями. Мать девочки рассказала «360», что ее дочь борется с врожденным заболеванием - каппилярной мальформацией правой стороны лица. С фондом они сотрудничают с 10 месяцев, он им очень помогает.

«Поэтому мы всячески стараемся поддержать спортсменов, которые сегодня стартовали и так же помогают таким же нуждающимся детям, как мы», - заявила женщина.

Трехкратная чемпионка России по лыжным гонкам Полина Кальсина призналась, что уже не первый раз участвует в благотворительных забегах.

«Это всегда очень мотивирует, заряжает», - рассказала спортсменка, добавив, что люди потом начинают помогать другим и без забегов.

Всего на старт вышли более 200 участников, каждому из которых на старте вручили памятные медали, а лучших наградили подарками.

Сам фонд существует уже 20 лет. За это время удалось спасти 70 тысяч детей. Средства, полученные с регистрационных сборов участников этой лыжни, перечислят на лечение мальчика с поражением центральной нервной системы.

Спортсмены Благотворительность Дети Москва
02 марта 2024, 19:40
ЛГБТ внесли в список ликвидированных движений
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Министерство юстиции России внесло в соответствии с решением суда в реестр запрещенных и ликвидированных движение ЛГБТ* и его структурные подразделения. Информацию об этом разместили на сайте ведомства.

«Международное общественное движение ЛГБТ* и его структурные подразделения», - указали в публикации.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ранее назвал критерии, по которым новый закон о запрете ЛГБТ*-пропаганды будут применяться в России. Одним из них станет оценка внешнего вида людей.

Также парламентарий отметил,что книгам писателя Федора Достоевского и остальных классиков по законам России о борьбе с пропагандой ЛГБТ* ничего не угрожает.

*Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

ЛГБТ
02 марта 2024, 19:23
Кириенко отметил важность открытости и свободы выбора на ВФМ в Сочи
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Гости Всемирного фестиваля молодежи в Сочи могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Здесь [находятся] ребята, которые видят, что дискуссия абсолютно открытая, они сами выбирают, многие из них говорят, что поражены разнообразием выбора и полной свободой, которая здесь предоставлена», - подчеркнул он.

Кириенко обратил внимание, что никого не пытаются толкать на ту или иную встречу. От участников, заметил он, поступила единственная жалоба - мероприятий так много, а хочется попасть на все. Подобное политик счел хорошей оценкой работы дирекции оргкомитета.

«На площадке за эти дни более 850 только крупных мероприятий, все посчитать невозможно. Но вот только крупных более 850. Всего у нас сейчас на площадке около 40 тысяч человек с учетом экспертов, организаторов, которые участвуют в программе, всего за эти дни фестиваля на площадке будет более 90 тысяч человек», - добавил замруководителя президентской администрации.

Выбор мероприятий огромный, каждый выбирает сам, куда хочет пойти, указал он. По словам Кириенко, везде, куда приходят участники, они видят открытость, уважение, молодых россиян, своих сверстников, которые гордятся своей страной, историей, культурой , но очень бережно и уважительно относятся к тому, что ценят их гости.

«Это ощущение взаимного уважения, взаимопонимания и абсолютной свободы выбора. Наши гости могут пойти на любую встречу и любое мероприятие, могут задать любой вопрос, их никто ни в чем не ограничивает», - отметил Кириенко.

Это, по его мнению, позволяет участникам совсем по-другому почувствовать Россию. Политик счел ценным, что у каждого из гостей сложится свое собственное мнение о стране, с которым он потом уедет домой.

Сочи Россия
02 марта 2024, 19:10
«Показываем Россию такой, какая она есть». Кириенко — о главных ценностях ВФМ в Сочи
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Каждый день на Всемирном фестивале молодежи посвящен смыслам, связанным с базовыми традиционными ценностями России, которые важны и для представителей стран, приехавших в Сочи. Об этом рассказал журналистам первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

«У нас каждый день посвящен какому-то из смыслов, которые, на наш взгляд, являются базовыми традиционными ценностями для России. Нам кажется, что они являются значимыми и для представителей всех этих 190 стран. То общение, которое сейчас происходит на площадке, это подтверждает», - указал он.

Кириенко пояснил, что речь идет о семье, бережном отношении к планете, экологии, взаимопомощи и поддержке, уважении культуры и традиций друг друга, совместной ответственности.

«Мы ничего не хотим специально доносить, все, что нужно, [участники фестиваля] увидят и поймут сами, не нужно что-то навязывать - мы показываем им Россию такой, какая она есть», - подчеркнул зампред.

Он обратил внимание, что на Всемирный фестиваль молодежи приехали 10 тысяч иностранных гостей. Все они - активные, яркие, талантливые, творческие ребята. Многие из них уже известны в своей стране: кто-то - как блогер, другой - как талантливый журналист, ученый, бизнесмен, общественный или политический активист.

«И надо понимать: будущее мира и каждой из стран, присутствующих здесь, - в руках молодежи. <…> И их роль в судьбе своей страны и мира будет только расти», - выразил уверенность политик.

Отдельно он отметил большую программу на ВФМ, молодые люди принимают участие в том числе в волонтерских и добровольческих программах.

«Вчера один испанец, посадив дерево, сказал: „Я посадил в России дерево, теперь меня что-то корнями связывает с Россией, эта земля стала для меня родной“. Это чувство останется, дни, которые они здесь проведут, точно останутся одними из самых ярких в жизни», - отметил Кириенко.

По его оценке, очень ценно, что эти эмоции будут связаны с Россией. И все это подтверждает тезис о том, что никакая блокада России невозможна , указал замруководителя президентской администрации.

Молодежь Россия

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