Водителя автобуса уволят за высадку подростка в Краснодарском крае

Девочка оплатила проезд, чтобы добраться до села Кривенковское, но она не знала, что автобус следует по измененному маршруту. Поняв свою ошибку, она попросила водителя вернуть ее обратно в город, на что он предложил ей покинуть автобус и высадил ее на трассе.

Представители администрации отметили, что история стала известна благодаря соцсетям: на поведение водителя пожаловалась мама девочки.

Согласно вступившему в силу в 2021 году закону, водители не имеют права высаживать несовершеннолетних из транспорта, даже если они едут без билета.

Несмотря на законодательство, резонансные случаи по-прежнему происходят: в Красноярске девочке не разрешили проехать до школы, так как она не смогла оплатить проезд банковской картой из-за сбоя терминала. Перенесшей серьезную ангину школьнице пришлось ждать следующего автобуса. После этого в дело вмешалась прокуратура.