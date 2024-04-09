09 апреля 2024, 10:19

Водителей в Москве начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

РИА «Новости»
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Камеры в Москве начали фиксировать нарушения, связанные со стоянкой на направляющем островке. Об этом «Коммерсанту» сообщили в Центре организации дорожного движения Москвы (ЦОДД).

Камера видеонаблюдения фиксирует заезд автомобиля на островок и дает водителю пять минут. После этого выписывается штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Информация о нарушении и санкциях передается в ГИБДД.

В ЦОДД уточнили, что такой комплекс фиксации работает на набережной Академика Туполева в районе Лефортово. Камеры вскоре могут появиться в других районах Москвы.

В организации пояснили, что парковка на островках часто является причиной аварии, поскольку оставленные автомобили ограничивают обзор других автомобилистам. Понятие «островок направляющий» появилось в ПДД в марте 2023 года. Они необходимы для разделения и слияния транспортных потоков.

Ранее россиян предупредили о штрафах за незаконную установку ветровиков.

ГИБДД Водители Москва
09 апреля 2024, 09:10
Уровень реки Урал вновь поднялся за сутки
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За прошедшие сутки уровень реки Урал в Оренбурге поднялся на 25 сантиметров. Об этом в Telegram-канале сообщила городская администрация.

«По состоянию на 08:00 во вторник, 9 апреля, уровень реки Урал поднялся до 897 сантиметров. Опасным является уровень в 930 сантиметров», - заявили в пресс-службе.

Кроме того, за прошедшие сутки река Сакмара у Татарской Каргалы прибавила на 22 сантиметра. Теперь ее текущий уровень составляет 805 сантиметров при опасном значении в 870 сантиметров.

«По прогнозам специалистов, 10 апреля уровень воды достигнет пика. Находящимся в зоне подтопления оренбуржцам необходимо покинуть свои дома», - добавили в администрации.

Ранее стало известно, что власти города Орска в Оренбургской области выплатят по 100 тысяч рублей всем членам семей, пострадавшим от весеннего паводка.

Паводки Реки
09 апреля 2024, 09:01
Иностранных блогеров предложили привлечь к рекламе российских товаров
РИА «Новости»
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Члены кабмина и Агентства стратегических инициатив должны рассмотреть возможности привлечения к рекламе российских товаров иностранных блогеров. Такое поручение дал президент страны Владимир Путин, сообщили на сайте Кремля.

В поручении правительству предлагается рассмотреть возможность проведения «мероприятия, направленного на продвижение отечественной продукции» и ее продаж в онлайн-формате. В мероприятии могут быть задействовать ведущие зарубежные блогеры. Путин ждет доклад по этому вопросу до 1 октября 2024 года.

Накануне в Москве состоялась первая национальная премия «Феникс» , приуроченная к 30-летию Рунета. Ее лауреатами стали блогеры, представители СМИ, популярные артисты, которые популяризируют свой контент на отечественном видеохостинге RuTube.

Блогеры Россия Владимир Путин
09 апреля 2024, 08:56
Запрет на полную продажу вейпов предложили ввести в России
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Депутаты от фракций  «Справедливая Россия — За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения». Об этом сообщил ТАСС.

Депутаты от фракций «Справедливая Россия - За правду», КПРФ, ЛДПР и «Новые люди» разработали законопроект о полном запрете на розничную продажу безникотиновых и никотиновых вейпов в России в целях «народосбережения». Об этом сообщил ТАСС.

Авторы документа призвали полностью запретить торговлю в рознице жидкостями для вейпов, а также способами их доставки. Депутат Ярослав Нилов отметил, что в настоящее время идут консультации по законопроекту, в скором времени он поступит в Госдуму.

«Полагаем необходимым в целях народосбережения установить полный запрет на продажу вейпов на федеральном уровне. Хотя он приведет к потере доходов федерального бюджета, но здоровье нации для будущего нашей страны значительно важнее», - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Ранее в правительстве России поддержали идею кратно увеличить штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним.

Штрафы Депутаты Россия
09 апреля 2024, 07:56
Глава МЧС Куренков прибыл в Оренбургскую область
РИА «Новости»
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Глава МЧС Александр Куренков прибыл в Оренбургскую область, чтобы наметить дальнейшие действия спасателей по ликвидации последствий паводка, обрушившегося на регион. Он совершит облет территорий, сообщило РИА «Новости».

В пресс-службе спасательного ведомства заявили, что Куренков заслушает оперативные доклады и будет координировать силы и средства.

Весенние паводки нанесли большой ущерб Оренбургской области. Власти еще подсчитывают потери и выплачивают компенсации.

В некоторых населенных пунктах, в том числе Орске, вода затопила дома по самую крышу.

Спасателям приходится на лодках эвакуировать пострадавших от стихии. Уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга продолжает увеличиваться и стремится к критической отметке.

Наводнения МЧС РФ

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