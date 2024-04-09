Водителей в Москве начали штрафовать за стоянку на направляющем островке

Камера видеонаблюдения фиксирует заезд автомобиля на островок и дает водителю пять минут. После этого выписывается штраф в размере 2,5 тысячи рублей. Информация о нарушении и санкциях передается в ГИБДД.

В ЦОДД уточнили, что такой комплекс фиксации работает на набережной Академика Туполева в районе Лефортово. Камеры вскоре могут появиться в других районах Москвы.

В организации пояснили, что парковка на островках часто является причиной аварии, поскольку оставленные автомобили ограничивают обзор других автомобилистам. Понятие «островок направляющий» появилось в ПДД в марте 2023 года. Они необходимы для разделения и слияния транспортных потоков.

Ранее россиян предупредили о штрафах за незаконную установку ветровиков.