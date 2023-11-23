Водителей предупредили об ухудшении погоды во второй половине четверга в Москве

В ведомстве добавили, что порывы ветра будут достигать 15 метров в секунду. Снег будет идти не прекращаясь все выходные.

«Госавтоинспекция Москвы рекомендует участникам дорожного движения учитывать прогноз погоды и быть предельно внимательными», - отметили в пресс-службе.

Водителям советуют быть внимательнее на скользких дорогах, а пешеходам также порекомендовали иметь при себе световозвращающие элементы: так водителям будет проще их заметить.

Ранее «желтый» уровень опасности объявили в Москве в четверг. Местами в городе будут метели. Предупреждение будет действовать в промежуток с 15 до 21 часа.