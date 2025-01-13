Водителей предупредили о штрафе за незначительную деталь на авто

Ранее такие ленты крепили на металлические детали корпуса автомобиля для снятия статического заряда. Сейчас необходимости в этом нет, корпуса машин изготавливают из пластика. Сотрудники ГАИ могут посчитать ленту переоборудованием и излишеством, но никакого резона в этом нет.

«На сегодняшний день неизвестны случаи вреда, который могли бы нанести антистатические ленты самому автомобилю, иным участникам дорожного движения или дорожному покрытию», - отметил юрист.

Соловьев считает, что нужен более гибкий подход с учетом принятых поправок с ужесточением штрафов.

Сотрудники ГАИ с 2025 года начнут штрафовать автомобилистов, если на госномерах не будет российского триколора. Нововведение не будет касаться регистрационных знаков, сделанных до 1 января.