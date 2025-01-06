Водителей могут начать штрафовать за еду за рулем

По новым поправкам к правилам дорожного движения, руки водителей должны быть свободны от любых предметов. Камеры будут фиксировать наличие посторонних объектов.

В настоящее время запрещено использование мобильных телефонов во время вождения. Однако в будущем могут начать штрафовать за шаурму, энергетические напитки и другую еду, которую водитель держит в руках во время движения, в том числе электронные испарители.

По информации Mash, проект с внесенными изменениями уже согласован. Ожидается, что в ближайшее время он будет подписан.

Наступивший 2025 год принес российским водителям ряд изменений. Теперь их ожидают более строгие штрафы за нарушения правил дорожного движения, новые коэффициенты утилизационного сбора и возможность оформления единого полиса ОСАГО для граждан России и Белоруссии.