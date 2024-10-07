07 октября 2024, 11:26

«Водитель уже задумается». Автоюрист выступил за проверку ОСАГО дорожными камерами

РИА «Новости»
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В России с 1 марта 2025 года начнут проверять наличие ОСАГО с помощью дорожных камер. Насколько это реально и для чего необходимо, рассказал 360.ru автоюрист Дмитрий Славнов.

Он поддержал эту идею, заявив, что таким образом рано или поздно все водители обзаведутся полисами. Если водитель с таким полисом станет виновником ДТП, то пострадавший сможет быстрее начать ремонт за счет страховой компании, а потом уже взыскивать деньги.

«Если будут приходить штрафы ежедневно <…> за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается - ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», - пояснил юрист.

Также Славнов добавил, что подобная идея существует давно, но ее по-прежнему не получается воплотить в жизнь.

«Почему-то все не можем подвести к общему знаменателю. То у нас базы не подходят, то кто-то базу не дает - то ли эмвэдэшники, то ли страховщики, - то слить ее невозможно, то одно, то второе, то третье», - заключил собеседник 360.ru.

Ранее в Госдуму внесли проект, по которому штраф за вождение без ОСАГО вырастет до пяти тысяч рублей.

Машины ОСАГО
07 октября 2024, 10:24
Россиянам объяснили, будут ли их штрафовать за навигатор в машине
РИА «Новости»
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Водителей в России не будут штрафовать за использование навигатора в машине, если его работа соответствует ряду условий. Об этом РБК рассказала адвокат Екатерина Лебедева.

Так она ответила на вопрос о предложении министерства транспорта внести поправки в ПДД и ввести запрет на использование гаджетов.

«Опасаться нечего, это стоит сказать сразу. Никто не станет наказывать за использование навигационных систем в машине. Но с оговоркой - если их применение соответствует нескольким обязательным условиям», - сказала правозащитник.

Также Лебедева добавила, что мультимедийные устройства на лобовом стекле не станут основанием для штрафа, если они не мешают водительскому обзору. Она напомнила, что планшеты или смартфоны с навигационными программами необходимо устанавливать на специальной подставке.

Ранее юрист Русяев напомнил водителям, что они могут оспорить штраф в течение 10 дней.

ПДД Россия Машины Водители
07 октября 2024, 09:18
Сразу несколько предложений по новым программам ипотеки обсудят в Госдуме
Pxhere
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Во время осенней сессии Госдума вместе с экспертами и представителями Минфина обсудит предложения по новым программам ипотеки. Об этом РИА «Новости» рассказал председатель комитета нижней палаты парламента по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«В осеннюю сессию совместно с экспертами и представителями Минфина мы начнем обсуждение сразу нескольких предложений по новым программам ипотеки», - сказал собеседник агентства.

По его словам, новые программы коснутся в первую очередь тех, кто работает на передовых высокотехнологичных производствах. Также рассмотрят идею о введении строительной ипотеки в тех регионах, где уже идет или еще планируется масштабное строительство.

Аксаков указал на нехватку кадров и заметил, что «стране нужны айтишники». Их, по его мнению, нужно стимулировать в том числе с помощью доступного жилья. Ипотечные программы в этом случае могут быть адресными без обширного использования.

Также он назвал массовую льготную ипотеку ошибкой, опыт которой нужно учесть.

Строительство Ипотека Льготная ипотека
07 октября 2024, 08:57
Штрафы за оскорбление учителей могут ввести в России
РИА «Новости»
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В Государственную думу внесут законопроект, по которому за оскорбление учителей может грозить административная ответственность. Об этом сообщили «Известия».

По информации источника газеты, сумма штрафа может составить порядка 700 тысяч рублей.

Авторами инициативы выступили глава фракции «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов, депутат Александр Терентьев и заместитель председателя комитета по просвещению Яна Лантратова.

Документ подразумевает денежные штрафы за публичное оскорбление учителей. Для юрлиц сумма составит от 200 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц - от 50 до 100 тысяч рублей, для граждан - от пяти до 20 тысяч рублей.

Если оскорбление произойдет в Сети, то для юрлиц пределы наказания составят от 500 до 700 тысяч рублей, для должностных лиц - от 100 до 200 тысяч рублей, для граждан - от 10 до 30 тысяч рублей.

Президент РФ Владимир Путин 3 октября в режиме видеоконференции встретился с лучшими учителями страны.

Штрафы Госдума РФ Учителя Россия
07 октября 2024, 01:50
Чиновник из Тувы разочаровался в коллегах и покинул должность
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Зампред правительства Республики Тыва Алик Монгуш написал заявление об уходе с должности. На своей странице во «ВКонтакте» он написал, что принял решение из-за того, что разочаровался в отношениях с коллегами.

Монгуш назвал решение взвешенным и добавил, что обсудил его с главой республики еще в мае, однако вопрос отложили из-за выборов. Полномочия в итоге он сложил с 1 октября.

«К моему разочарованию, мне не понравилось разделение на своих и чужих, отношение ко мне как к члену „старого“ правительства. Уверен, что подобные недальновидные мысли некоторых руководителей не дают развиваться нашей республике», - объяснил Монгуш.

Он добавил, что власти напротив должны работать сплоченно, чтобы приносить пользу Родине. В сложившейся ситуации и атмосфере приносить пользу и реализовывать идеи «сложно и бессмысленно», уточнил Монгуш.

Ранее новым губернатором Тульской области стал Дмитрий Миляев. Он распустил старый состав регионального правительства , его члены продолжили работу до формирования нового правительства.

Отставки Чиновники

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