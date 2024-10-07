«Водитель уже задумается». Автоюрист выступил за проверку ОСАГО дорожными камерами

Он поддержал эту идею, заявив, что таким образом рано или поздно все водители обзаведутся полисами. Если водитель с таким полисом станет виновником ДТП, то пострадавший сможет быстрее начать ремонт за счет страховой компании, а потом уже взыскивать деньги.

«Если будут приходить штрафы ежедневно <…> за отсутствие страхового полиса ОСАГО, то здесь водитель уже задумается - ага, платить мне каждый день 800 рублей или же один раз на год сделать страховой полис, не знаю, за восемь тысяч», - пояснил юрист.

Также Славнов добавил, что подобная идея существует давно, но ее по-прежнему не получается воплотить в жизнь.

«Почему-то все не можем подвести к общему знаменателю. То у нас базы не подходят, то кто-то базу не дает - то ли эмвэдэшники, то ли страховщики, - то слить ее невозможно, то одно, то второе, то третье», - заключил собеседник 360.ru.

Ранее в Госдуму внесли проект, по которому штраф за вождение без ОСАГО вырастет до пяти тысяч рублей.