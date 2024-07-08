Во власти антициклона. Москвичей ждет жара и небольшая облачность
Небольшая облачность и до +29 градусов ожидается в Москве 8 июля. Об этом РИА «Новости» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
«Сегодня погоду в столице продолжит формировать антициклон. В Москве и окрестностях небольшая облачность, без осадков», - сообщил синоптик.
Столбики термометров в столице покажут +27…+29 градусов тепла, а в Московской области местами будет еще теплее - до +30 градусов. Атмосферное давление в течение дня изменится мало, указал синоптик.
Ранее специалисты предупреждали, что аномальная жара может привести к распространению в водоемах Москвы и Подмосковья медуз. Появление таких обитателей не сильно повлияет на экосистему, но на пользу ей не пойдет.