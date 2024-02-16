16 февраля 2024, 13:06

Внука Зюганова экстренно госпитализировали в Москве

РИА «Новости»
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Внука Геннадия Зюганова Леонида экстренно госпитализировали в Москве с COVID-19. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

По информации авторов статьи, депутат МГД в среду, 14 февраля, вызвал скорую. Врачам он рассказал, что чувствует слабость, а также пожаловался на насморк, кашель и ломоту в теле. Медики приняли решение забрать мужчину в больницу.

Специалисты назначили ему обследования и сделали экспресс-тест на коронавирус. Результат оказался положительным.

Mash уточнил, что болезнь у политика проходит достаточно легко, но симптомы беспокоили его довольно долгое время, поэтому врачи рекомендовали остаться в больнице, чтобы полноценно вылечиться и восстановиться полностью.

Ранее сына модельера Вячеслава Зайцева Егора также госпитализировали с COVID-19.

Больницы Болезни Врачи Москва
16 февраля 2024, 12:37
Посвященные искусству, моде и литературе выставки откроются на ВДНХ
Пресс-служба ВДНХ
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Экспозиции в феврале и марте на ВДНХ познакомят горожан с историей и уникальными произведениями искусства. Кроме того, гости узнают о моде XIX века, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

На выставке «Агитдворец. Останкино» москвичи узнают о том, как графская усадьба Шереметевых после Октябрьской революции стала музеем. Вход только по билетам. Прийти туда можно со вторника по воскресенье с 11:00 до 22:00, понедельник - нерабочий день. Выставка будет работать до 24 марта.

Для любителей истории моды в павильоне «Рабочий и колхозница» двери откроет экспозиция «Век 19-й. Изменчивая мода. От ампира до модерна». В залах можно увидеть свыше 400 предметов позапрошлого столетия. Она будет работать до 20 апреля ежедневно с 11:00 до 22:00, понедельник - выходной день.

Выставку картин российского художника Владимира Потемкина представят в выставочно-торговом центре Республики Казахстан (павильон № 11). Побывать на ней можно в любой день с 11:00 до 20:00. Экспозиция проработает до 30 апреля.

Выставка «Время Лермонтова. Великий поэт в культуре Азербайджана», посвященная 210-летию со дня рождения классика русской литературы, будет принимать гостей выставочно-торговом центре Республики Азербайджан (павильон № 14). Вход по билетам. Выставка закроется 19 мая.

Кроме этих мероприятий будут также работать: выставка «Лев Толстой. Война и мир. Ожившие страницы», выставка «Терракотовая армия. Бессмертные воины Китая» и выставка «Найти Бэнкси».

Кроме того, в Москве откроют выставку в честь 225-летия Пушкина.

Мода Выставки История Литература ВДНХ Москва
16 февраля 2024, 12:25
Климовский патронный завод перейдет в собственность государства
РИА «Новости»
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Генеральная прокуратура начала подготовку иска в суд передачи мажоритарной доли Климовского патронного завода в собственность государства после возбуждения уголовных дел. Об этом со ссылкой на источники сообщил РБК.

Собеседники пояснили, что речь идет о доле предприятия, которой владеет семья предпринимателя Бориса Краснова. Сам бизнесмен находится в розыске и скрывается за границей.

«Есть поручение президента, готовится иск Генпрокуратуры, который скоро поступит в суд», - заявил источник в государственных структурах.

Ростех объявил, что готов взять на себя контроль над Климовским патронным заводом после перехода в собственность государства.

В пресс-службе госкорпорации отметили, что сейчас она владеет 36% акциями завода, но основной пакет принадлежит частным предпринимателям.

В начале января из-за вышедшей из строя котельной, расположенной на территории завода, жители Климовска остались без тепла и света.

Глава городского округа Подольск Григорий Артамонов сообщал, что руководство предприятия сутки скрывало ситуацию с аварией. Попасть на территорию режимного объекта муниципальные ремонтные службы не могли.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев объявил, что с завода сняли режим секретности , а расположенную на его территории котельную передали муниципалитету.

После коммунальной аварии следователи завели уголовное дело, в рамках которого арестовали начальника котельной Александра Чикова, директора завода Игоря Кушникова и заместителя главы городского округа Подольск Романа Рязанцева.

Генпрокуратура РФ Уголовное дело Подольск Суд Ростех Бизнес Заводы
16 февраля 2024, 11:47
Россияне стали покупать компьютеры кустарной сборки
Unsplash
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В России в 2023 году порядка 20% проданных компьютеров были собраны кустарным способом в магазине или на радиорынке по требованию клиента. Об этом написали «Известия» со ссылкой на экспертов рынка.

Годом ранее на долю таких устройств приходилось всего 11%. При этом продажи компьютеров в прошлом году выросли вдвое, до 260 тысяч единиц.

По словам аналитика Mobile Research Group Эльдара Муртазина, рост интереса россиян к сборным компьютерам связан с санкциями. Такие устройства сопоставимы по характеристикам с импортной техникой, при этом могут быть в разы дешевле, отметил он.

Средняя стоимость собранного кустарным способом компьютера составила 40 тысяч рублей. ПК известных брендов при этом могут стоить в 1,5-2 раза дороже.

Мода на сборные компьютеры также вернулась на фоне параллельного импорта. Когда устройство собирают при покупателе, это гарантирует, что ему не установят б/у запчасть, он будет уверен в «начинке», подытожили эксперты.

Ранее невролог заявила, что постоянное нахождение за компьютером снижает когнитивные способности человека.

Россия Магазины
16 февраля 2024, 11:31
Москвичей пригласили на финальные выходные фестиваля «Китайский Новый год»
РИА «Новости»
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Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

Посетители обучатся национальным играм, встретятся с экзотическими животными и примут участие в увлекательных мастер-классах.

Московский зоопарк приготовил интерактивную программу, в рамках которой публика сможет узнать о самых уникальных и экзотических представителях китайской фауны. Сотрудники организуют игру, посвященную пандам, во время которой участники смогут узнать множество интересных фактов об этих животных.

В Камергерском переулке состоятся захватывающие мастер-классы. Гости смогут опробовать себя в создании грима для масок Пекинской оперы, проверить свою ловкость в игре на палочках и узнать об истории китайского наряда. Москвичам также покажут представление театра теней и китайские анимационные фильмы.

На Тверской площади 17 и 18 февраля пройдет традиционная чайная церемония. Гостей площадки обучат искусству создания китайских бумажных фонариков, считающихся в Азии символом удачи и защиты от злых духов. В 18:00 участников ждет мастер-класс по изготовлению талисманов из узелков и монеток, которые, согласно учению фэн-шуй, приносят удачу.

Амулеты на удачу также будут раздавать персонажи в национальных костюмах 17 и 18 февраля на городских площадках фестиваля. На Новом Арбате в субботу москвичей научат делать барабаны-погремушки, а в воскресенье - марионетку «дракон» и подобие печенья с предсказаниями в технике оригами.

Москвичей пригласили попробовать традиционные новогодние блюда Китая. В столице пройдут ярмарки, мастер-классы, баттлы шеф-поваров и чайные церемонии.

Москвичей пригласили отметить китайский Новый год. Организатор фестиваля «Московские сезоны» анонсировал программу финальных выходных празднования, 16–18 февраля. Об этом сообщил столичный департамент торговли и услуг.

Фестивали Китай Новый год Москва

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