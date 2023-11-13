Внедрение биометрии на транспорте в России отложили

По прежней программе цифровой трансформации, к концу 2023 года должны были запустить проход по биометрии в 6% аэропортов страны. Согласно новой программе, в 2025 году использовать биометрию для допуска будут на 15 объектах инфраструктуры, а к 2030-му - уже на 700 объектах.

В Минтрансе изданию объяснили, что в сфере транспорта «появились новые вызовы».

«Первоочередной задачей, как и прежде, является обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и пассажиров. Также одно из ключевых направлений на сегодня - импортозамещение технологий», - уточнили в ведомстве.

Проведение мероприятий по использованию единой биометрической системы также повлияло на корректировку сроков. В Минтрансе отметили, что в будущем биометрию могут внедрить не только в аэропортах, но где именно, не сообщили.