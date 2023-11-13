13 ноября 2023, 11:40

Внедрение биометрии на транспорте в России отложили

РИА «Новости»
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Первые четыре объекта транспортной инфраструктуры планируют оснастить системами биометрии в следующем году. До этого внедрение предполагали сделать более быстрым и масштабным, однако графики скорректировали в связи с изменением приоритетов. Об этом написал РБК.

По прежней программе цифровой трансформации, к концу 2023 года должны были запустить проход по биометрии в 6% аэропортов страны. Согласно новой программе, в 2025 году использовать биометрию для допуска будут на 15 объектах инфраструктуры, а к 2030-му - уже на 700 объектах.

В Минтрансе изданию объяснили, что в сфере транспорта «появились новые вызовы».

«Первоочередной задачей, как и прежде, является обеспечение безопасности объектов транспортной инфраструктуры и пассажиров. Также одно из ключевых направлений на сегодня - импортозамещение технологий», - уточнили в ведомстве.

Проведение мероприятий по использованию единой биометрической системы также повлияло на корректировку сроков. В Минтрансе отметили, что в будущем биометрию могут внедрить не только в аэропортах, но где именно, не сообщили.

Минтранс РФ
13 ноября 2023, 11:40
Собянин рассказал о помощи приемным семьям в Москве
Сайт мэра и правительства Москвы
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Москва способна предложить приемным родителям различные виды поддержки — как психологическую, так и материальную. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Москва способна предложить приемным родителям различные виды поддержки - как психологическую, так и материальную. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Необходимую подготовку будущие приемные родители смогут получить в более чем в 40 школах.

Ежемесячные выплаты на каждого приемного ребенка составят от 20,8 до 34,7 тысячи рублей. Для нематериальной поддержки в городе открыли 33 службы сопровождения замещающих семей.

В рамках проекта по имущественной поддержке Москва предоставит жилье приемным родителям, воспитывающим не менее пяти детей-сирот или сиблингов. В городе 48 семей взяли на воспитание 342 ребенка, воспользовавшись условиями этой программы.

До тех пор, пока ребенок не найдет приемную семью, он будет жить в центре содействия семейному воспитанию. В столице открыли 12 подобных городских центров, атмосферу в которых приблизили к домашним условиям.

По данным на начало октября, более 94% сирот столицы стали проживать в семьях. Это 17,4 тысячи человек, из которых 6,2 тысячи - под опекой, а 4,6 тысячи - в приемных семьях. В Москве усыновили 6,5 тысячи детей, 760 из них - в этом году.

Дети Сергей Собянин Сироты Москва 2023
13 ноября 2023, 11:23
Спрос на российское оружие сохранился вопреки санкциям
РИА «Новости»
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Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, портфель оружейных заказов в последние годы держится на стабильно высоком уровне — 50–55 миллиардов долларов, — а незначительные колебания связаны с динамикой подписания и исполнения контрактов.

«В целом, несмотря на попытки давления на наших партнеров и дискредитации России, спрос на российскую продукцию военного назначения не снижается», - констатировал Шугаев.

Он добавил, что продукция военного назначения экспортируется с соблюдением графика отгрузок и договоренностей с иностранными партнерами. Директор ФСВТС выразил уверенность в том, что по итогам года удастся выполнить поставленные задачи по экспорту оружия.

Ранее стало известно о росте мирового спроса на российские истребители Су-35 и вертолеты Ка-52.

Спрос на российское оружие за границей сохраняется вопреки санкциям и попыткам дискредитации России. Об этом РИА «Новости» рассказал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) РФ Дмитрий Шугаев. По его словам, портфель оружейных заказов в последние годы держится на стабильно высоком уровне - 50–55 миллиардов долларов, - а незначительные колебания связаны с динамикой подписания и исполнения контрактов.

Санкции Оружие
13 ноября 2023, 10:13
Минюст одобрил введение штрафов для пьяных самокатчиков
РИА «Новости»
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Правительство России поддержало законопроект сенатора Артема Шейкина о регулировании движения электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности при условии пересмотра штрафов, полномочий полиций и более полного обоснования. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Отзывом правительства России, подготовленным Минюстом с учетом позиции ключевых министерств, предлагается поддержать разработанный мной с коллегами законопроект о регулировании средств индивидуальной мобильности и велосипедов», - заявил политик.

Артем Шейкин планировал внести законопроект в Госдуму в осеннюю сессию. Он предложил ввести штрафы до 30 тысяч рублей за езду на электросамокатах в пьяном виде, до пяти тысяч - за превышение скорости, до трех тысяч - за езду вдвоем. Кабмин в целом одобрил предложения сенатора, но рекомендовал внести несколько поправок.

Во-первых, по мнению правительства, необходимо сохранить за полицейскими право останавливать нарушителей и привлекать к административной ответственности. Во-вторых, Минюст призвал пересмотреть сумму штрафов за нарушение правил перевозки грузов - сенатор предложил ввести для самокатчиков и велосипедистов большее наказание, чем в отношении автовладельцев. В-третьих, автору законопроекта предстоит дополнить его обоснованием необходимости новых мер.

В сентябре электросамокатчики в Москве сбили 21 ребенка. Власти города совместно с МВД начали работать над введением системы фотофиксации таких аварий и идентификации нарушителей.

Штрафы Законы Алкоголь Правительство РФ Электросамокаты
13 ноября 2023, 10:10
Стали известны лидеры среди регионов по ипотечным платежам
РИА «Новости»
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Лидерами рейтинга российских регионов по испотечным платежам стали Магаданская область и Чукотка. Об этом свидетельствуют данные исследования РИА «Новости».

Рейтинг составляли исходя из платежей по ипотеке и средней зарплаты по России. За последние три месяца это соотношение по стране составило 44%. При этом в топ-10 рейтинга вошли преимущественно северные регионы, в которых на платеж по ипотеке приходится не более 36% от размера средней зарплаты субъекта.

Лидером оказалась Магаданская область. Там средняя зарплата почти в четыре раза выше среднего ежемесячного платежа. Далее по рейтингу Чукотский автономный округ - 26,2%. Третьим стал Ямало-Ненецкий автономный округ с соотношением платежа по ипотеке к средней зарплате в 26,6%.

В десятку вышли Ненецкий автономный округ, Республика Саха (Якутия), Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Сахалинская и Мурманская области, Камчатский край и Республика Коми.

Эксперты пояснили, что из-за сурового климата и особенностей ведения бизнеса зарплаты в этих удаленных регионах значительно выше среднего показателя по России. А из-за погодных условий многие не хотят жить на севере, поэтому там всегда низкий спрос на жилье.

Москва заняла 24-е место в рейтинге, Санкт-Петербург - 19-е.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин , за 2023 год россияне смогут оформить порядка 700 тысяч льготных ипотек. Правительство выделит дополнительно 95 миллиардов рублей на поддержку ипотечных программ.

Якутия Россия Ипотека Камчатка Льготная ипотека

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