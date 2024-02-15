По мнению специалиста, такие выпады кажутся странными, но есть и обратная сторона медали. И речь идет об отношении как раз к молодым, новым исполнителям.

«Я бы многим коллегам предложил перестать заниматься злопыхательством и пытаться задавить молодых. Во-первых, потому что они сами когда-то были молодыми. <…> Потому что в ситуации, если ты не любишь певца Пупкина, и ты его задолбишь, на его место придет певец Тютькин. Это система развития, ничего не поменяется. С этим надо смириться, поддерживать», - указал он.

Киселев добавил, что ему, безусловно, хотелось бы, чтобы уровень качества молодых исполнителей поднимался, однако добиться этого сложно, потому что все хотят быстрой славы и работают на коротких дистанциях.

«Потому что все кушать хотят быстро. Очень кушать хочется», - с иронией добавил Киселев.

«У нас культ похоронный только. Человеку, чтобы его возлюбили, надо уйти из жизни, а на Западе многие группы вернулись, а у нас где старые звезды? У нас нет тяги к артистам предыдущих поколений», - констатировал он.

Киселев обратил внимание, что уже на протяжении многих лет с маниакальным упорством повторяется одна и та же ситуация - за два месяца до Нового года на телевизионщиков обрушивается поток критики из-за съемок праздничных концертов и передач.