20 января 2024, 22:10

Вмерзшего в снег пса без лап спасли в Нижневартовске

Freepik
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Вмерзшего в сугроб пса, у которого не было лап, спасли в Нижневартовске. Собака не могла самостоятельно выбраться из снежного плена, сообщил Telegram-канал Mash.

Неравнодушные жители Нижневартовска не дали замерзнуть раненой собаке. Ее откопали и отвезли в ветеринарную клинику города Мегион. Ветеринары предположили, что у пса серьезная травма позвоночника, его готовят к МРТ.

Сейчас питомец уже отогрелся и начал самостоятельно есть. По одной из версий, собаку сбили на трассе и бросили на обочине. После того, как животное вылечат, его передадут местной зоозащитной организации.

Ранее гибель кота Твикса , которого проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, вызвала резонанс. Россияне потребовали уволить работницу РЖД, из-за которой погибло животное.

Во Фрязине в одном из домов кошка провалилась в вентиляционную шахту. Работники подмосковной пожарно-спасательной части разобрали стену здания и спасли домашнего питомца.

Челябинская область Собаки Животные
20 января 2024, 21:22
Кота Гошу потеряли по дороге в Москву. Ему нужна срочная операция
Unsplash
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Кот Гоша потерялся на заправке на трассе Муром — Москва во Владимирской области. Об этом сообщили волонтеры в Telegram-канале, посвященному поисками животного.

Кот Гоша потерялся на заправке на трассе Муром - Москва во Владимирской области. Об этом сообщили волонтеры в Telegram-канале , посвященному поисками животного.

Сейчас поисками питомца занимаются сотни людей. По данным канала, кота перевозили в столичную ветеринарную клинику на стабилизацию. Также ему планировали сделать операцию по диофрагмальной грыже.

«Коту нужно лечение! Срочно нужна помощь местных волонтеров и ловцов. Котоловки!» - указали в обращении.

Неравнодушные люди оперативно создали Telegram-канал по поиску кота. За день к нему присоединились свыше 700 человек. Участники чата надеются, что найдут кота Гошу живым.

Предположительно, питомец может находится на заправочной станции под железным вагончиком. Сейчас на месте находится волонтер из Мурома, она выяснила, что кот на саму заправку не заходил.

Ранее кота Твикса, которого проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург выбросила из вагона в Кирове, нашли мертвым после 11 дней поисков. Смерть животного наступила из-за укуса и обморожения.

Россияне потребовали уволить проводницу , из-за которой погиб Твикс.

Петиция против сотрудницы РЖД , выбросившей животное из поезда, к вечеру 20 января набрала почти 135 тысяч голосов. Хозяин погибшего кота намерен разбираться с РЖД.

Волонтеры Коты Животные
20 января 2024, 19:34
Погибшему коту Твиксу предложили установить памятник в Кирове
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Выброшенному из поезда коту Твиксу нужно поставить памятник в Кирове. С таким предложением в Telegram-канале выступила глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина.

«В субботу сообщили, что Твикс погиб. В поисках укрытия и еды он прошел восемь километров. Сердца многих людей эта история растопила, они переживали и следили. Наверное, стоит подумать о памятнике котику в Кирове», - написала она.

Мизулина отметила, что выбросившая животное проводница поезда поступила с ним крайне жестоко.

«Считаю, что за жестокое обращение с животными ее нужно привлечь к ответственности», - добавила глав организации.

На прошлой неделе, 11 января, проводница поезда Екатеринбург - Санкт-Петербург обнаружила в вагоне кота. Не найдя хозяев животного, женщина выкинула его на улицу. В поисках Твикса приняли участие около тысячи человек, но в субботу, 20 января, его нашли мертвым.

Депутат Госдумы Владимир Бурматов заявлял «360», что проводницу нужно привлечь к уголовной ответственности за такой поступок.

Памятники Коты Животные
20 января 2024, 19:20
Союз журналистов Москвы наградил газету «Вечерняя Москва»
РИА «Новости»
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Газета «Вечерняя Москва» получила награду Союза журналистов Москвы на «Бале прессы», который приурочили ко Дню печати. Об этом сообщил сайт издания.

На торжественном мероприятии собрались руководители СМИ, представители министерств и ведомств, государственные деятели и ведущие журналисты.

Коллектив «Вечерней Москвы» за многолетнее верное служение интересам города наградили статуэткой «Золотое перо» и дипломом Союза журналистов Москвы, награды получил главный редактор газеты Александр Куприянов.

«Для нас эта награда особенная, она для всего коллектива газеты. Желаем укреплять сообщество журналистов, товарищество и журналистскую дружбу», - сказал он.

Кроме того, благодарностью за освещение деятельности Московской городской думы VII созыва в 2023 году отметили директора медиацентра «Вечерней Москвы» Елену Плешивцеву.

Награды Журналистика Москва
20 января 2024, 19:02
Выброшенный из поезда кот Твикс погиб от укуса и обморожения
РИА «Новости»
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Смерть кота Твикса, которого 11 января проводница выбросила из поезда в Кирове, наступила из-за укуса животного и обморожения. Об этом РИА «Новости» рассказала волонтер Ольга Кудряшова, сославшись на предварительное заключение ветеринарного врача.

Другие волонтеры, сопровождавшие Кудряшову к ветеринару, рассказали, что у кота обнаружили внутреннее кровотечение и укусы, которые повредили селезенку и легкое. Специалисты пока только зафиксировали факт смерти питомца, а заключение сделают позднее.

Хозяин погибшего кота Эдгар Гайфуллин заявил, что намерен разбираться с РЖД. Мужчина выразил надежду, что виновные понесут наказание. Он решил, что после окончания всех необходимых процедур перевезет тело животного домой. Гайфуллин не уточнил, кому доверит транспортировку Твикса.

Петиция против сотрудницы РЖД, выбросившей животное из поезда, к вечеру 20 января набрала почти 135 тысяч голосов. Россияне потребовали уволить проводницу, из-за которой погиб Твикс. Если СК возбудит уголовное дело, то женщине грозит до трех лет лишения свободы.

Коты Животные Поезда

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