«Влияют на неокрепшие умы». С детьми призвали работать усиленнее после ЧП в Челябинске

17 сентября в Москве состоялось заседание на тему «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки», которое провела АМР в Центре международной торговли.

«Мы давно шли к созданию корпоративного приложения, в котором каждый сотрудник мог бы пользоваться цифровыми сервисами с помощью телефона или компьютера, чтобы оно было безопасным и удобным. Итогом стало создание платформы «СуперНика». Затем мы добавили еще сервисы для наших руководителей - «Школа мастера» и «Школа линейного руководителя». Для обучения используются чат-боты и речевые тренажеры на основе ИИ. Это помогает в комплексе отрабатывать софт-скиллы в удобном формате», - отметил Василий Корнейчук. Однако, при всей эффективности и наблюдающемся положительном эффекте использования ИИ, нужно не забывать о безопасности применения новых технологий - подчеркнул инвестиционный директор венчурного фонда «Восход» (ключевой инвестор «Интеррос») Егор Назаров.

Тема развития ИИ как никогда актуальна: сегодня новые технологии охватывают многие сферы деятельности и все то, что окружает каждого из нас. ИИ применяется при записи к врачу, помогает нам в работе или даже позволяет заменить поход в театр. Но так ли на самом деле эффективен ИИ и какое будущее у новых технологий в России? Эксперты комиссии по развитию цифровых финансовых технологий поделились своим мнением и опытом. Среди них - генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов. «Очень важно в тематике ИИ, которая интенсивно шагает по стране в течение последних 4 лет, собираться и обсуждать существующие вопросы. В вопросе рисков и безопасности очень важно, чтобы продукт для клиента был безопасным несмотря на то, что при этом он может быть лишен каких-то важных функций. Поэтому важно, чтобы две школы - ИБ (информационная безопасность) и ИТ - не были подчинены друг другу. Должны идти поэтапно, между собой вырабатывая определенные паттерны, чтобы конечный продукт был безопасным. Ну и само собой, необходимо ввести внутренние разработки, которые как раз и заместят базовые уровни, которые для нас пока являются «черным ящиком», - прокомментировал Егор Назаров. «Преимущества применения ИИ всем очевидны: это быстрее и дешевле, так как у операторов, которые разрабатывают технологию на базе искусственного комплекта, есть огромный массив бесконечных данных. Эти данные можно использовать для повышения эффективности деятельности предприятия и обучения, к примеру, 100 тысяч сотрудников, при этом не увеличивая штат. Также можно создавать персональных ассистентов, которые будут общаться с твоей огромной базой клиентов. Однако, есть и риски. В первую очередь, это защита персональных данных. Сегодня этому вопросу посвящено много времени, и мы пришли к выводу, что, во-первых, нужно здесь основываться на этике. Во-вторых, нужно постепенно начинать регулирование, но оно должно быть мягким. То есть рынок сам должен подсказать, как это сделать, и сделать это так, чтобы не ограничить развитие технологий, а наоборот помочь, но при этом защитить от каких-то вопросов, которые возникают в использовании технологий», - подчеркнул Максим Трофимов. Сегодня ИИ активно применяются в крупных Российских компаниях. Как, например, в «Норникеле». Как отметил старший менеджер/ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Василий Корнейчук, для обучения сотрудников активно применяются ИИ. В ходе заседания обсудили будущее ИИ. Новые технологии сегодня активно применяются и в искусстве. Яркий пример - выставка «Великолепный Эрмитаж». Это мультимедийный проект - цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых технологий: 3-D-мэппинга, AV - инсталляций, голограмм и ИИ. Как отметила один из создателей выставки Екатерина Галанова, чудеса технологий позволяет увидеть знаменитые интерьеры, шедевры живописи, скульптур далеко за пределами Санкт-Петербурга.