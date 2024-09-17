17 сентября 2024, 23:25

«Влияют на неокрепшие умы». С детьми призвали работать усиленнее после ЧП в Челябинске

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Родители и педагоги в школах должны вместе следить за тем, чем занимаются и чем интересуются дети, рассказал 360.ru заслуженный спасатель России Алексей Дударев. Он объяснил, что так можно предотвратить случаи, подобные нападению на школьников в Челябинске.

Собеседник 360.ru отметил, что пока в истории с нападением на учеников челябинской школы больше вопросов, чем ответов. Однако в любом случае с детьми надо работать плотнее.

«Надо в первую голову смотреть, чем дети заняты, чем они интересуются - это совместная работа как родителей, так и школы, потому что очень много времени ребенок проводит в школе. Причем он проводит [время] со своими сверстниками, со своими одноклассниками, преподавателями. И там тоже должна идти определенная воспитательная работа», - отметил Дударев.

По его словам, детей в интернете вовлекают во всевозможные авантюры, а начинается все с довольно безобидных «заданий».

«Потихоньку ребят обучают тому, чтобы они делали провокационные вещи. Ну, а потом получаем такие результаты, когда посторонние люди влияют на неокрепшие умы через игры, через аккаунты всевозможные, через общение в соцсетях. Ну и, соответственно, получаем вот такие грустные истории», - объяснил ситуацию заслуженный спасатель России.

Днем 16 сентября подросток пронес молоток в челябинскую школу и набросился на учеников и преподавателя. Детский омбудсмен Мария Львова-Белова заявила, что причиной такого поведения мог стать очередной суицидальный квест.

Дети Интернет Школы
17 сентября 2024, 19:54
Цифровые ассистенты: как новые технологии повышают эффективность работы компаний
Автор фото Евгения Литвякова
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17 сентября в Москве состоялось заседание на тему «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки», которое провела АМР в Центре международной торговли.

«Мы давно шли к созданию корпоративного приложения, в котором каждый сотрудник мог бы пользоваться цифровыми сервисами с помощью телефона или компьютера, чтобы оно было безопасным и удобным. Итогом стало создание платформы «СуперНика». Затем мы добавили еще сервисы для наших руководителей - «Школа мастера» и «Школа линейного руководителя». Для обучения используются чат-боты и речевые тренажеры на основе ИИ. Это помогает в комплексе отрабатывать софт-скиллы в удобном формате», - отметил Василий Корнейчук. Однако, при всей эффективности и наблюдающемся положительном эффекте использования ИИ, нужно не забывать о безопасности применения новых технологий - подчеркнул инвестиционный директор венчурного фонда «Восход» (ключевой инвестор «Интеррос») Егор Назаров.

Тема развития ИИ как никогда актуальна: сегодня новые технологии охватывают многие сферы деятельности и все то, что окружает каждого из нас. ИИ применяется при записи к врачу, помогает нам в работе или даже позволяет заменить поход в театр. Но так ли на самом деле эффективен ИИ и какое будущее у новых технологий в России? Эксперты комиссии по развитию цифровых финансовых технологий поделились своим мнением и опытом. Среди них - генеральный директор компании «Цифровые активы» Максим Трофимов. «Очень важно в тематике ИИ, которая интенсивно шагает по стране в течение последних 4 лет, собираться и обсуждать существующие вопросы. В вопросе рисков и безопасности очень важно, чтобы продукт для клиента был безопасным несмотря на то, что при этом он может быть лишен каких-то важных функций. Поэтому важно, чтобы две школы - ИБ (информационная безопасность) и ИТ - не были подчинены друг другу. Должны идти поэтапно, между собой вырабатывая определенные паттерны, чтобы конечный продукт был безопасным. Ну и само собой, необходимо ввести внутренние разработки, которые как раз и заместят базовые уровни, которые для нас пока являются «черным ящиком», - прокомментировал Егор Назаров. «Преимущества применения ИИ всем очевидны: это быстрее и дешевле, так как у операторов, которые разрабатывают технологию на базе искусственного комплекта, есть огромный массив бесконечных данных. Эти данные можно использовать для повышения эффективности деятельности предприятия и обучения, к примеру, 100 тысяч сотрудников, при этом не увеличивая штат. Также можно создавать персональных ассистентов, которые будут общаться с твоей огромной базой клиентов. Однако, есть и риски. В первую очередь, это защита персональных данных. Сегодня этому вопросу посвящено много времени, и мы пришли к выводу, что, во-первых, нужно здесь основываться на этике. Во-вторых, нужно постепенно начинать регулирование, но оно должно быть мягким. То есть рынок сам должен подсказать, как это сделать, и сделать это так, чтобы не ограничить развитие технологий, а наоборот помочь, но при этом защитить от каких-то вопросов, которые возникают в использовании технологий», - подчеркнул Максим Трофимов. Сегодня ИИ активно применяются в крупных Российских компаниях. Как, например, в «Норникеле». Как отметил старший менеджер/ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» Василий Корнейчук, для обучения сотрудников активно применяются ИИ. В ходе заседания обсудили будущее ИИ. Новые технологии сегодня активно применяются и в искусстве. Яркий пример - выставка «Великолепный Эрмитаж». Это мультимедийный проект - цифровая экспозиция, созданная с помощью передовых технологий: 3-D-мэппинга, AV - инсталляций, голограмм и ИИ. Как отметила один из создателей выставки Екатерина Галанова, чудеса технологий позволяет увидеть знаменитые интерьеры, шедевры живописи, скульптур далеко за пределами Санкт-Петербурга.

Дети Интернет Школы
17 сентября 2024, 11:17
Названы города с самыми высокими средними зарплатами
РИА «Новости»
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Самые высокие средние зарплаты россиянам предлагают в Москве и Екатеринбурге. Об этом сообщил РБК со ссылкой на данные исследования «Авито Работа».

«В целом по России средняя предлагаемая зарплата составила 67,2 тысячи рублей, это на 9% больше, чем летом прошлого года», - уточнили авторы материала.

По данным исследования, самую высокую среднюю зарплату в России - 78,2 тысячи рублей - предлагают новым соискателям в Москве. Это на 8% больше, чем в прошлом году.

На втором месте по уровню средних зарплат оказался Санкт-Петербург. Здесь средняя зарплата составляет 70,6 тысячи рублей, что на 6% больше, чем в прошлом году. Замыкает тройку лидеров Екатеринбург. В этом городе новым специалистам летом предлагали 68,3 тысячи рублей, что на 5% больше, чем годом ранее.

В лидеры городов с высокими зарплатами также вошли Казань, Новосибирск и Краснодар.

Сейчас самыми востребованными в России остаются профессии в области экологии и IT , отмечала ранее карьерный консультант Оксана Семенова. Экологи могут рассчитывать на зарплату в 300 тысяч рублей, а программистам, разработчикам веб-сайтов и экспертам по кибербезопасности готовы платить 350–400 тысяч рублей в месяц.

Исследования Санкт-Петербург Краснодар Казань Россия Работа Екатеринбург Зарплаты Москва
16 сентября 2024, 23:04
В Москве самокатчика оштрафовали на крупную сумму за езду вдвоем
Freepik
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Кикшеринговый сервис «МТС Юрент» оштрафовал клиента за езду вдвоем на одном самокате. Об этом сообщило РИА «Новости».

«Сервис кикшеринга „МТС Юрент“ списал первый штраф в размере 100 тысяч рублей за езду вдвоем в Москве. Средства были списаны с банковской карты пользователя, привязанной к аккаунту», - передало агентство заявление пресс-службы компании.

В сервисе отметили, что поддерживают инициативу столичного департамента транспорта, поэтому увеличили штраф за передачу управления самокатом ребенку и езду вдвоем с 1 сентября.

Данные о нарушении «МТС Юрент» получил от консультанта безопасности. Потом установили аккаунт пользователя и выписали ему штраф.

Ранее похожая ситуация случилась с другим самокатчиком. Сервис «Яндекс Go» оштрафовал клиента за передачу транспорта несовершеннолетнему. Данные о случившемся передал очевидец, сфотографировавший трех подростков во время поездки.

Штрафы Рубль Дети Яндекс 1 сентября Москва
16 сентября 2024, 20:38
«Я в шоке, в ужасе». Женщина родила ребенка после аборта и неправильного диагноза
Unsplash
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Жительнице Ростова-на-Дону Валентине врачи ошибочно поставили диагноз «замершая беременность» и направили ее на аборт. После операции она почувствовала себя плохо и прошла лечение антибиотиками. Оказалось, что все это время женщина была беременна здоровым ребенком и в итоге родила мальчика, рассказала она 360.ru.

Ошиблись с диагнозом Горожанка подала в суд на три организации: БСМП-2, женскую консультацию поликлиники № 1 и медцентр «Юг-МедТранс». Она выиграла судебную тяжбу, ей назначили компенсацию в 250 тысяч рублей.

Женщина объяснила, что в медицинском центре ей поставили неправильный диагноз - «замершая беременность», вслед за чем ошибки стали делать врачи уже в других организациях.

«Гинеколог в женской консультации осмотрела меня в кресле, подтвердила, что у меня эмбрион нежизнеспособный, выписала направление на аборт в больницу скорой медицинской помощи», - рассказала она.

Жительница Ростова-на-Дону прошла УЗИ, но врач подтвердил, что сердцебиения у эмбриона нет. В тот же день пациентке сделали аборт и проверили результаты с помощью гистероскопа.

«Сутки я там находилась, контрольное УЗИ мне не сделали. Они сказали, что необходимости в этом нет, так как гистероскоп - это очень точное исследование, позволяющее убедиться в том, что все удалено благополучно», - добавила женщина.

Родила после аборта Спустя некоторое время она почувствовала недомогание и снова обратилась к гинекологу. Врач осмотрела Валентину и поставила ошибочный диагноз - «воспаление матки», при котором необходимо принимать антибиотики. После курса лечения женщина обратилась в частный медцентр, где ей сделали УЗИ.

«Я приезжаю в мае в этот частный центр. Только датчиком касается живота врач, на монитор выводится изображение. И что я там вижу? Человека с руками и ногами», - рассказала она.

Валентина на тот момент уже имела двух детей, и новость о новой беременности после аборта и лечения антибиотиками повергла ее в состояние шока.

«Это было уже 14,5 недели. Я в шоке, в ужасе. Я тогда просто хотела выйти и кричать на весь мир», - призналась она.

Несмотря на все произошедшее, женщина родила здорового мальчика. Его назвали Арсений. Валентина объяснила, что подала в суд на медицинские организации не ради денег, а потому что в ответ на призыв о помощи она получила от них хамство и циничное отношение.

«Если бы ко мне по-человечески отнеслись, прониклись, посочувствовали, я бы, возможно, и не начала все эти судебные тяжбы. Но ко мне отнеслись как к биологической массе, как к биомусору», - объяснила она.

Ранее жительница Великобритании родила своего сына дважды. Врачи обнаружили у ребенка патологию на 27-й неделе беременности. Плод извлекли из матки, устранили дефекты и поместили обратно.

Дети Врачи Женщины

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