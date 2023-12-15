15 декабря 2023, 20:39

Власти запланировали сократить потребление алкоголя в России

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Правительство утвердило антиалкогольную концепцию до 2030 года, она призвана сократить потребление этанола до 7,8 литра в год на душу населения. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.

Минздрав Алкоголь Россия Правительство РФ
15 декабря 2023, 20:52
Следком предложил лишать гражданства РФ за все тяжкие преступления
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Следственный комитет предложил лишать приобретенного гражданства России за совершение любых тяжких и особо тяжких преступлений. Об этом сообщили на сайте ведомства.

Паспорта Преступления Следственный комитет России
15 декабря 2023, 01:35
«Метаморфоза». Симоньян прокомментировала слова Путина о западных «дружках»
РИА «Новости»
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Президент России Владимир Путин ввел новую формулировку для бывших партнеров из западных стран. Об этом сообщила главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» на «России 1».

Глава государства во время прямой линии назвал экс-партнеров «дружками».

«Представляете, какая метаморфоза у нас с ними произошла? Он сказал: „Наши западные дружки“. Сколько лет были партнеры?» - отметила журналистка.

Она напомнила о многочисленных шагах, которые неоднократно предпринимал президент. Он старался наладить отношения с Западом и НАТО. Путин предлагал вместе защищаться от угроз, таких как мировой терроризм. Однако «партнеры» решили бороться с Россией, добавила Симоньян.

«И вот так они превратились постепенно в „дружков“», - заключила она.

Владимир Путин подвел итоги года 14 декабря во время прямой линии , совмещенной с пресс-конференцией. Мероприятие длилось четыре часа и четыре минуты.

Журналистика Запад Владимир Путин
14 декабря 2023, 12:05
Еще семерых человек могут лишить российского гражданства за преступления в Москве
РИА «Новости»
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В Москве в органы МВД России направили информацию о семи осужденных для принятия решения о прекращении российского гражданства. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Осужденных могут лишить приобретенного гражданства в соответствии с 24 статьей нового федерального закона за совершение таких преступлений, как уклонение от военной службы, наркоторговля, призывы к терроризму, изнасилование.

Накануне двух россиян в Москве впервые лишили гражданства за преступления. Их привлекли к уголовной ответственности за хранение наркотиков. После суда у осужденных изъяли паспорта Российской Федерации.

Добровольно в 2023 году от российского гражданства отказались 4,4 тысячи человек.

Паспорта Преступления Следственный комитет России Москва 2023
14 декабря 2023, 10:35
Около 45 авиарейсов задержали и отменили в московских аэропортах
РИА «Новости»
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В московских аэропортах задержали около 40 рейсов, а еще четыре отменили. Информация об этом появилась на сайте «Яндекс Расписания».

По данным сервиса, больше всего рейсов задержали в аэропорту Домодедово - 19. Еще три самолета отменили. В Шереметьево перенесли вылет девяти рейсов. Во Внуково 13 самолетов не вылетели вовремя, а один рейс отменили.

Причиной изменений в расписании могла стать нелетная погода. На этой неделе в столице облачно и снежно, на дорогах гололед. Действует экстренное предупреждение МЧС.

По прогнозам синоптиков, пятничный снегопад в столице станет самым сильным за 57 лет. Выпадет почти половина месячной нормы осадков. Эксперты рассказали «360», как пережить «зимнее комбо» - снег, ледяной дождь и гололед.

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