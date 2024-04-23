Власти Тюменской области заявили, что период высокой воды затянется на недели

Спасатели продолжают бороться с паводком, отметил он. Ситуация останется напряженной до 9 мая. В городе Ишиме пик половодья пройден, уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

«Наблюдаем интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля», - заявил Моор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медицинские учреждения в пострадавших от паводка регионах нуждаются в ремонте. При этом весеннее половодье не привело к серьезному ущербу , поскольку медоборудование не пострадало.