23 апреля 2024, 10:32

Власти Тюменской области заявили, что период высокой воды затянется на недели

РИА «Новости»
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Период высокой воды в Тюменской области растянется на две-три недели, но резкого подъема не ожидается. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Александр Моор.

Спасатели продолжают бороться с паводком, отметил он. Ситуация останется напряженной до 9 мая. В городе Ишиме пик половодья пройден, уровень воды устойчиво снижается в Казанском и Ишимском районах.

«Наблюдаем интенсивный подъем реки Тобол в селе Коркино. Прирост почти 1,5 метра за сутки. В селе Упорово река еще в русле. Ждем пик паводка 28 апреля», - заявил Моор.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что медицинские учреждения в пострадавших от паводка регионах нуждаются в ремонте. При этом весеннее половодье не привело к серьезному ущербу , поскольку медоборудование не пострадало.

Наводнения Тюмень
23 апреля 2024, 09:46
Склад загорелся в Подмосковье
РИА «Новости»
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Утром во вторник в Химках произошло возгорание в помещении складского типа. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

ЧП произошло в районе дома 2а на улице Рабочая. На место выехали экстренные службы. Причины пожара и площадь распространения огня пока что неизвестны.

По информации «Московского комсомольца» , горит склад с пиломатериалами.

Пожары Химки
23 апреля 2024, 09:28
Превентивную эвакуацию начали в трех населенных пунктах Тюменской области
РИА «Новости»
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Власти Тюменской области объявили превентивную эвакуацию в трех населенных пунктах Заводоуковского округа Тюменской области в связи с паводком. Об этом в Telegram-канале сообщил информационный центр правительства региона.

«В деревне Пономарева, поселке Гилево и селе Новолыбаево Заводоуковского городского округа объявили превентивную эвакуацию. Жителям предложили заранее покинуть зону возможного подтопления в связи с ожидаемым подъемом уровня воды в реке Тобол», - заявили в центре.

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка в Тюменской области ввели еще 8 апреля. Власти ожидают превышение исторических максимумов по уровню воды на реках Тобол и Ишим. По предварительным данным, пик паводка произойдет с 23 по 25 апреля.

Пресс-служба регионального МЧС уточнила, что спасатели эвакуировали порядка трех тысяч человек. Вода подтопила 98 жилых домов, 646 приусадебных участков и 444 дачных дома.

Паводки Эвакуации
23 апреля 2024, 08:43
Матвиенко выразила соболезнования родным военкора Еремина
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила соболезнования родным погибшего военкора «Известий» Семена Еремина. В интервью генеральному директору международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву она назвала журналиста честным, открытым и талантливым. Ее процитировали «Известия».

«Я хочу, пользуясь случаем, мои искренние соболезнования выразить его семье», - сказала спикер Совфеда.

Она отметила, что знала Еремина, когда еще была губернатором Санкт-Петербурга. Тогда в команду «Пятого канала» пригласили молодых журналистов со всей России. Еремин был среди них. Матвиенко призналась, что до сих пор помнит его.

«Такой честный, такой открытый, такой умный парень. И радовалась его карьере, которая потом пошла», - подчеркнула сенатор.

Военкор погиб 19 апреля.

Еремин снимал репортаж на Запорожском направлении, когда с украинского FPV-дрона сбросили боеприпас. Россия расценила смерть военкора очередным «подтверждение террористической сущности » Украины. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что боевики ВСУ осознанно делают журналистов своими целями. Он назвал гибель Еремина большой трагедией.

Следственный комитет сообщил, что установит всех причастных к убийству военкора.

Россия Валентина Матвиенко
23 апреля 2024, 08:30
Матвиенко назвала убийство военкора Еремина терактом
РИА «Новости»
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Гибель военного корреспондента «Известий» Семена Еремина стала целенаправленным и подлым убийством мирного человека. Об этом в интервью гендиректору медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрию Киселеву заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщило РИА «Новости».

По ее словам, виновные за организацию убийства обязательно понесут законную ответственность.

«Это целенаправленное подлое убийство мирного человека, журналиста, который писал честно о том, что происходит. Конечно, это теракт, организаторы понесут ответственность», - сказала Матвиенко.

О гибели военкора Еремена в зоне специальной операции стало известно 19 апреля. По предварительным данным, он умер после сброса боеприпаса с украинского беспилотника.

Следственный комитет России начал расследование по факту смерти военкора. В ведомстве подчеркивали, что установят всех причастных к гибели Еремина.

Убийства Беспилотники Журналистика Россия Валентина Матвиенко

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