Власти сообщили об эвакуации жителей Нижней Утятки в Кургане

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«Следующим будет сам Курган и прежде всего - вся его правобережная часть. Вдоль шоссе Тюнина с обеих сторон вода уже не уходит и постепенно пополняется», - написал глава региона.

По его словам, течение реки Тобол ускоряется, уровень воды в ней постоянно растет. Шумков призвал жителей покинуть подтапливаемые территории.

Он попросил собрать документы, ценные вещи и покинуть дома до наступления темноты. Сотрудники правоохранительных органов будут патрулировать эти территории, чтобы пресечь мародерство, пообещал Шумков.

Ранее в селе Темляково талая вода смыла деревянный мост, течением его понесло в сторону Кургана.