Власти Севастополя рассказали о состоянии госпитализированных после ракетного удара

Москву и Подмосковье в течение всей этой рабочей недели ожидает исключительно аномальная температура, близкая к рекордным значениям, заявил в беседе с 360.ru научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. В столице прогнозируют жару в диапазоне от +31 до +34 градусов. В области значения могут доходить даже до +36.

«Сейчас мы наблюдаем погоду, которая бывает в самые жаркие периоды в Астрахани», - подчеркнул Вильфанд.

Отдельно он обратил внимание, что погодную картину определяет не только дневной зной, но и температура ночью. А в ночные часы, по его словам, ожидаются действительно фантастически высокие температуры.

Виновник аномальной жары - расположенный над Москвой гребень высокого давления - именно он определяет такую погоду, продолжил Вильфанд. И тонкость тут состоит в том, что гребень находится не у поверхности земли, а на высоте примерно 5-5,5 километра.

Это означает, что в атмосфере нисходящее движение, которое препятствует облакообразованию, пояснил эксперт. То есть лучи не отражаются и не поглощаются облаками, а доходят до земной поверхности.

«Солнечная энергия колоссальная. И еще один фактор - Москва находится в теплой части этого высотного гребня, то есть воздушные массы перемещаются с юга», - пояснил собеседник 360.ru К выходным, по его словам, циркуляция резко поменяется. Вместо гребня прогнозируется так называемый зональный перенос воздушной массы, которая будет переноситься с запада на восток.

«Температура значительно понизится на 5-7 градусов, но говорить о похолодании не приходится, потому что после этого температура будет выше нормы, но всего на 1-2 градуса», - заключил Вильфанд.