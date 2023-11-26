Власти Севастополя объявили 27 ноября нерабочим днем из-за непогоды

«Работодателям и вузам рекомендовали принять аналогичное решение в отношении своих студентов и работников. Для тех родителей, кому нужно будет выйти на работу, везде будут работать дежурные группы», - указал он.

Губернатор предупредил о сбоях общественного транспорта в Севастополе. Специалисты зафиксировали около 30 нарушений на линиях наружного освещения и сетях электроснабжения. Для устранения повреждений в городе задействовали 15 рабочих бригад, восемь единиц техники и 40 специалистов.

По словам губернатора, метеорологи прогнозируют, что шторм стихнет к середине ночи Ранее администрация Евпатории эвакуировала жителей пяти затопленных домов на Симферопольской улице. По данным властей, 15 человек разместили в пансионатах и санаториях.