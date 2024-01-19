Власти Севастополя компенсируют ущерб пострадавшим при подтоплении

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«Первому заместителю Алексею Парикину поручил возглавить комиссию, предусмотрели выплаты до 100 тысяч рублей, средства выделят из резервного фонда. Заявление через Госуслуги подавать не нужно, как сойдет вода, муниципалитеты сами организуют работу на местах», - написал он.

Развожаев уточнил, что в зону подтопления попали порядка 40 жилых домов.

«Из части домов людей эвакуировали, они отказались от размещения во временных пунктах и направились к родственникам. Спасательная служба и МЧС продолжают мониторить ситуацию», - добавил губернатор.

По его словам, более масштабных затоплений удалось избежать благодаря заблаговременной очистке русел рек ответственными службами.

Ранее Развожаев сообщил, что в связи с подтоплением без электричества остались пять населенных пунктов.