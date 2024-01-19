19 января 2024, 14:21

Власти Севастополя компенсируют ущерб пострадавшим при подтоплении

РИА «Новости»
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Пострадавшие в результате подтопления жители Севастополя получат компенсации до 100 тысяч рублей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

«Первому заместителю Алексею Парикину поручил возглавить комиссию, предусмотрели выплаты до 100 тысяч рублей, средства выделят из резервного фонда. Заявление через Госуслуги подавать не нужно, как сойдет вода, муниципалитеты сами организуют работу на местах», - написал он.

Развожаев уточнил, что в зону подтопления попали порядка 40 жилых домов.

«Из части домов людей эвакуировали, они отказались от размещения во временных пунктах и направились к родственникам. Спасательная служба и МЧС продолжают мониторить ситуацию», - добавил губернатор.

По его словам, более масштабных затоплений удалось избежать благодаря заблаговременной очистке русел рек ответственными службами.

Ранее Развожаев сообщил, что в связи с подтоплением без электричества остались пять населенных пунктов.

Севастополь
19 января 2024, 14:15
Московский зоопарк показал нежные объятия Диндин с малышкой-пандой
РИА «Новости»
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Генеральный директор Московского зоопарка Светлана Акулова показала в пятницу, 19 января, кадры, как панда Диндин нежно обнимала своего детеныша Катюшу. Соответствующее видео появились в ее Telegram-канале.

«Катюша, пора обниматься», - прокомментировала Акулова.

На кадрах видно, как мама-панда нежно притягивает к себе детеныша и заключает в крепкие объятия. Далее она кладет Катюшу на себя, и они вместе лежат. После этого Диндин отворачивается от камеры.

Ранее Московский зоопарк показал, как панда Катюша бегает за киперами. Она проворно передвигала лапами и пыталась ловить сотрудника за штанину, однако скорость реакции ее подвела, поэтому один раз она промахнулась и чуть было не упала.

Павильон «Фауна Китая» временно не работает с 12 января. Это нужно, чтобы мама-панда смогла вывести детеныша в большой вольер. В таких условиях малышке нужен покой и комфортные условия без лишних глаз.

Зоопарки Москва
19 января 2024, 13:49
«Люди чувствуют развитие страны». Песков — о показателе доверия Путину
РИА «Новости»
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Цифры красноречиво говорят о том, что уровень доверия россиян к президенту Владимиру Путину остается стабильно высоким, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. На брифинге он подчеркнул, что жители страны ощущают и результат работы, и поступательное развитие государства.

«Здесь достаточно стабильный, высокий уровень доверия президенту, поддержки президента на протяжении многих-многих лет», - указал официальный представитель Кремля.

По словам Пескова, это действительно говорит об одобрении людьми того, что делает президент на своем посту, показывает, что и при наличии каких-то неизбежных проблем россияне все равно чувствуют результаты работы главы государства.

«Они чувствуют поступательное движение в развитии страны», - выразил уверенность пресс-секретарь Путина.

Обеспечивать это развитие, как подчеркнул он, удается зачастую благодаря круглосуточной работе.

«Цифры об этом достаточно красноречиво говорят. Но цифры в данном случае не главное, главное - это ощущение людей», - заключил представитель Кремля.

По данным нового опроса фонда «Общественное мнение», доверие Путину выражают 79,8% граждан. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов. Положительную оценку работе президента дали 81% опрошенных.

Дмитрий Песков Владимир Путин
19 января 2024, 13:30
Увернувшемуся от украинского дрона бойцу позвонил губернатор Челябинской области
РИА «Новости»
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Военнослужащему с позывным Бабай, который прославился благодаря видео со спасением от беспилотника, позвонил губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он похвалил участника спецоперации за мужество и пообещал поддержать его мать. Видео разговора опубликовали в Telegram-канале главы региона.

Текслер разговаривал с военнослужащим родом из Кунашакского района по громкой связи. Он назвал бойца настоящим воином и заявил, что гордится им. Бабай заявил, что хотел бы показать всем пример, и попросил власти помочь матери, которая осталась в Челябинской области.

«Я хочу показать, кто как умеет сражаться», - сказал солдат.

Бабай стал героем соцсетей благодаря видео со своим участием. Мужчина в маскхалате стоял в поле, когда в его сторону полетел беспилотник. Сначала он открыл по дрону огонь, потом прыгнул. Аппарат пролетел мимо и взорвался неподалеку. Позже военнослужащий заявил журналистам , что пытался спасти командира.

Челябинская область Беспилотники Военные Армия
19 января 2024, 12:59
Москва удостоилась награды за организацию выставки «Россия»
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
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Итоги дней регионов России подвели на Международной выставке-форуме «Россия». В рамках этого мероприятия Москва получила награду в специальной номинации «За гостеприимство». Об этом сообщили на официальном сайте мэра столицы.

ВДНХ выбрали в качестве главной площадки мероприятия благодаря ее удобному и современному пространству. Для проведения мероприятия задействовали 67 объектов, среди которых 47 павильонов и строений. Суммарно их площадь превышает 237 тысяч квадратных метров. Кроме того, бесплатный дополнительный транспорт по кольцевой дороге запустили для комфорта гостей.

Столичный департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры помог обновить на территории ВДНХ остановки: возвели 30 новых остановочных павильонов, где работают 10 автобусов-шаттлов.

«Ежедневно более 800 добровольцев помогают посетителям выставки „Россия“ ориентироваться на территории ВДНХ, встречают детские группы из регионов, сопровождают их на экскурсиях и выполняют другие важные задачи», - добавили в пресс-службе.

Ранее президент России Владимир Путин предложил продлить выставку «Россия» на летний период.

Выставки Награды ВДНХ Москва

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