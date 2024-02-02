Власти России проработают вопрос с повышением зарплат сотрудников ОПК

«Мы также будем работать и думать над решением других социальных вопросов, прежде всего, конечно, над дальнейшим повышением заработной платы [для сотрудников предприятий ОПК]», - сказал он.

Также власти займутся решением жилищных вопросов и мер социальной поддержки. Глава государства напомнил о важности работы всех россиян, которые «так или иначе помогают фронту».

Первыми из них Путин назвал медиков. Он подчеркнул, что врачи делают все для поддержки российских бойцов - не только на передовой, но и в военных госпиталях, а также в гражданских медицинских учреждениях.