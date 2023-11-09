Власти Приморья составят план газификации городов в 2026–2030 годах

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Глава государства рекомендовал органам исполнительной власти Приморья разработать и утвердить план-график газификации городов в 2026–2030 годах. Над дорожной картой чиновникам предстоит работать совместно с «Газпромом» и взять за основу результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов.

Владимир Путин назначил ответственными за этот вопрос губернатора Приморья Олега Кожемяко, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и поручил отчитаться до 1 ноября 2025 года.

Программу социальной газификации продолжили в Подмосковье. В 2023 году власти одобрили 3,6 тысячи заявок.