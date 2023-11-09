Власти Приморья составят план газификации городов в 2026–2030 годах
Власти Приморского края совместно с «Газпромом» разработают план газификации городов до 2030 года. Президент России Владимир Путин распорядился за два года составить дорожную карту. Его поручение опубликовали на сайте Кремля.
Глава государства рекомендовал органам исполнительной власти Приморья разработать и утвердить план-график газификации городов в 2026–2030 годах. Над дорожной картой чиновникам предстоит работать совместно с «Газпромом» и взять за основу результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов.
Владимир Путин назначил ответственными за этот вопрос губернатора Приморья Олега Кожемяко, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и поручил отчитаться до 1 ноября 2025 года.
Программу социальной газификации продолжили в Подмосковье. В 2023 году власти одобрили 3,6 тысячи заявок.