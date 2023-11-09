09 ноября 2023, 07:08

Власти Приморья составят план газификации городов в 2026–2030 годах

РИА «Новости»
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Власти Приморского края совместно с «Газпромом» разработают план газификации городов до 2030 года. Президент России Владимир Путин распорядился за два года составить дорожную карту. Его поручение опубликовали на сайте Кремля.

Глава государства рекомендовал органам исполнительной власти Приморья разработать и утвердить план-график газификации городов в 2026–2030 годах. Над дорожной картой чиновникам предстоит работать совместно с «Газпромом» и взять за основу результаты реализации инвестиционного проекта по строительству системы магистральных газопроводов.

Владимир Путин назначил ответственными за этот вопрос губернатора Приморья Олега Кожемяко, председателя правления ПАО «Газпром» Алексея Миллера и поручил отчитаться до 1 ноября 2025 года.

Программу социальной газификации продолжили в Подмосковье. В 2023 году власти одобрили 3,6 тысячи заявок.

Газ Приморье Владимир Путин Газпром
08 ноября 2023, 19:23
Рейд «Детское кресло» провели в Москве
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Московские госавтоинспекторы организовали мероприятия «Детское кресло», напомнив водителям, как правильно ездить с детьми в машине. Об этом сообщила пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

В рамках проекта работники дорожно-патрульной службы напомнили водителям основные правила дорожного движения.

Они подчеркнули, что при перевозке детей в транспортном средстве ребенок должен находиться в специальном удерживающем устройстве. У каждого такого устройство должен быть сертификат безопасности.

«В своих беседах автоинспекторы сделали основной акцент на выбор удерживающих устройств в соответствии с возрастом, ростом ребенка и требованиями безопасности. Также водителям напомнили о соблюдении скоростного режима», - рассказали в пресс-службе.

В ведомстве также добавили, что полицейские дарили горожанам за рулем тематические руководства по безопасности дорожного движения, а юным пассажирам и пешеходам - световозвращающие памятные подарки.

Более 44 тысяч нарушений при перевозке детей пресекли в Москве с начала года.

Дети ГИБДД Машины Москва 2023
08 ноября 2023, 18:33
Кадыров поставил условие чиновникам научить детей чеченскому языку
РИА «Новости»
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Правительство Чеченской Республики ожидает чистка. Под сокращение могут попасть сотрудники, чьи дети не знают национального языка республики. Как сообщило агентство «Грозный информ», с таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров в финале языкового конкурса «Нохчийн меттан говзанча».

Правительство Чеченской Республики ожидает чистка. Под сокращение могут попасть сотрудники, чьи дети не знают национального языка республики. Как сообщило агентство «Грозный информ» , с таким заявлением выступил глава региона Рамзан Кадыров в финале языкового конкурса «Нохчийн меттан говзанча».

В своем выступлении он подчеркнул, что в республике проводится большая работа по популяризации чеченского языка. Но он столкнулся с тем, что дети сотрудников регионального правительства и администрации часто не знают родной речи.

«Таких чиновников я начну увольнять из команды», - пообещал Кадыров.

Глава республики подчеркнул что обучение родному языку - это прежде всего задача родителей. В детских садах и школах воспитанников учат русскому языку, который в итоге заменяет родную речь.

«У поколения, которое не разговаривает и не думает на чеченском языке, нет будущего», - подытожил Кадыров.

Лауреаты конкурса на знание чеченского языка «Нохчийн меттан говзанча» получили денежные призы в размере до одного миллиона рублей. Остальные финалисты получили по 500 тысяч рублей.

В общей сложности участники выполнили четыре задания: написали сочинение о своем приходе к чеченскому языку, дали определение словам и предметам на фотографиях, разгадали кроссворды и перевели отрывки из художественных произведений на чеченский язык.

Чечня Рамзан Кадыров
08 ноября 2023, 18:29
Пациент детского онкоцентра засмущался и спрятался под одеяло при виде Путина
РИА «Новости»
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Пациент детского онкоцентра имени Дмитрия Рогачева смутился при виде президента России Владимира Путина. Мальчик спрятался под одеяло, однако глава государства нашел подход к ребенку и подарил ему подарок. Кадры из медучреждения появились в Telegram-канале RIA Kremlinpool.

В среду, 8 ноября, Путин посетил Федеральный научно-клинический центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева. Там президент успел пообщаться с маленькими пациентами.

В Сети появилось видео, на котором запечатлели, как президент входит в палату мальчика. Ребенок тут же начал стесняться и прятаться под одеяло, не смог даже поздороваться. Уговоры матери никак не помогли справиться со смущением.

Несмотря на это, Путин нашел подход к мальчику и вручил ему подарок - игрушечный вертолет, о котором тот мечтал.

«Не стесняйся, ничего страшного, скажи, как тебя зовут, из-под одеяла», - обратился глава государства к ребенку.

Онкоцентр имени Рогачева является крупнейшим в мире детским научно-лечебным учреждением. В 2023 году там открылся новый высокотехнологичный корпус, в строительстве которого участвовал Росатом.

Ранее центр амбулаторной онкологической помощи открылся в поликлинике Реутова. Благодаря этому местные жители смогут получить квалифицированную помощь и проверить состояние здоровья с помощью высокотехнологичного оборудования.

Больницы Россия Владимир Путин Онкология
08 ноября 2023, 16:58
«Так и до названия страны дойти можно». Переименовывать города без согласия россиян предложили запретить
РИА «Новости»
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В России предложили запретить переименование населенных пунктов без желания местных жителей. Инициативу выдвинул депутат Госдумы Сергей Колунов в беседе с «360».

Ранее Колунов рассказал, что законопроекты, разрешающие финансирование строительства частных домов через эскроу-счета, внесли в Госдуму для безопаности жителей от недобросовестных подрядчиков.

Он подчеркнул, что у каждого населенного пункта есть своя история, которая повлияла на название: какие-то возникли от фамилий основателей, другие - от сочетания языков местного населения.

«Справедливо будет запретить переименование населенных пунктов каким-либо способом, отличным от волеизъявления местных жителей», - отметил автор инициативы.

По словам Колунова, только проживающие на территории люди могут понять, нужно ли что-то менять. Решение о смене названия должно идти, прежде всего, от них самих.

Депутаты Россия

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