Власти предложили способ борьбы с подделкой рыбных консервов

Органы прокуратуры неоднократно сообщали о случаях подделки консервов. К примеру, под видом сайры использовались более дешевые иваси или тихоокеанская сельдь, причем такие консервы поставляли даже в детские сады и школы. Вмешательство Генпрокуратуры позволило аннулировать более 8,7 тысячи ветеринарных сопроводительных документов, а против недобросовестных производителей начали уголовное преследование.

Наличие контрафакта угрожает жизни и здоровью людей и влечет за собой недобросовестную конкуренцию, сказано в обращении Генпрокуратуры к Дмитрию Григоренко. В ведомстве считают, что для снижения доли поддельных консервов можно ввести обязательную маркировку в системе «Честный знак» и автоматически убирать из оборота продукцию, состав которой отличается от заявленного.

Гастроэнтеролог отнесла домашние консервы к перечню продуктов, которыми легко отравиться. Опасность также представляют маринады и соленья.