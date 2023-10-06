Власти потребовали от нефтяников удерживать цены на АЗС на уровне 21 сентября

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По итогам совещания в пресс-службе кабинета министров заявили, что после введения 21 сентября властями ограничений на экспорт дизельного топлива и бензина, оптовые цены нефтепродуктов на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже снизились на 21% и 16% соответственно.

Как отметили в Минэнерго, в мелком опте стоимость на дизель упала примерно на 4900 рублей за тонну. Также в 81 российском регионе снизились цены на горючее от 500 до 15 000 рублей за тонну в зависимости от вида горючего.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России потребовала снизить стоимость на топливо на АЗС с учетом сокращения биржевых цен. Ведомство запросило предоставить отчеты о проделанной работе. Если меры не примут, ФАС расценит это как нарушение антимонопольного законодательства.

Российское правительство задумалось о частичной отмене запрета на экспорт дизельного топлива 4 октября. Кабмин может разрешить трубопроводные поставки этого вида нефтепродуктов. Решение связано с риском переполнения хранилищ «Транснефти». Мощности в системе компании почти исчерпались, а перенаправить объемы дизтоплива на внутренний рынок нельзя технологически.