Власти Подмосковья приложили максимум усилий для восстановления отопления

Он добавил, что все службы региона с самого начала оперативно работали над восстановлением отопления после коммунальной аварии.

«Все экстренные службы, службы ЖКХ, муниципальные, районные, региональные службы работали в круглосуточном режиме», - заявил Песков.

Для обновления систем ЖКХ прикладывают титанические усилия, подчеркнул официальный представитель Кремля. Но за 10-15 лет обновить все трубы невозможно, отметил он.

Песков также ответил на вопрос журналистов о том, нужны ли дополнительные поручения президента Владимира Путина после аварий. Пресс-секретарь заверил, что в этом нет необходимости.

Жители микрорайона Космонавтов в Дмитрове утром 9 января временно остались без отопления и горячей воды из-за утечки на теплосети от котельной. Специалисты оперативно обнаружили проблему , на месте работает аварийная бригада.