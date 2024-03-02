Власти Петербурга нашли место размещения для жителей пострадавших при взрыве квартир

«Пока что жителей разместили в детском саду и накормили. С ними работают врачи, социальные работники и психологи», - отметили в пресс-службе.

Глава Санкт-Петербурга ранее сообщал, что взрыв произошел в Красногвардейском районе города, где пострадало остекление двух домов. На место ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств и МЧС. Губернатор подчеркивал, что в результате ЧП жертв не не было.

Жителей дома №161 на Пискаревском проспекте попросили вновь отойти от здания в связи с угрозой повторной атаки. При этом в зоне ЧП практически не работает мобильный интернет и сотовая связь.