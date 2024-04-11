11 апреля 2024, 09:48

Власти Оренбурга сообщили об отсутствии жертв из-за паводка

РИА «Новости»
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В связи с паводком в Оренбурге среди местного населения жертв не было. Об этом сообщил глава города Сергей Салмин, его слова привело РИА «Новости».

«Такого в городе, слава Богу, нет. Ставили главной задачей не допустить жертв, чтобы все эвакуировались максимально быстро. Сотни людей за сутки вывозим, это тоже непростая работа», - отметил он.

Глава Оренбургской области Денис Паслер в четверг заявлял, что ситуация с паводками в регионе начала улучшаться. По его словам, уровень реки Урал в затопленном городе Орске за сутки снизился на 14 сантиметров.

Ранее Салмин заявил, что у властей Оренбурга главной задачей является обеспечение безопасности местных жителей. Он призвал людей не медлить, а эвакуироваться после первых сигналов со стороны городской администрации.

В регионе объявили режим чрезвычайной ситуации в связи с паводками. Для покинувших свои дома жителей организовали пункты временного размещения.

Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 09:57
Глава МЧС России вылетел в Оренбург
Пресс-служба МЧС
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В Оренбург отправился глава МЧС России Александр Куренков. Он проверит выполнение распоряжений по ликвидации проблем с паводком. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

В Оренбурге остается сложная паводковая ситуация. Уровень воды в реке Урал поднялся до 1060 сантиметров, подчеркнули в ведомстве.

«В городе глава ведомства проверит исполнение ранее озвученных распоряжений по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации», - указали в МЧС.

Также Куренков проверит оказание помощи пострадавшим от последствий паводка людям и оценит развитие ситуации.

В ведомстве уточнили, что на гидропостах ведется непрерывный мониторинг. Как сообщил мэр города Сергей Салмин, на сегодня подтопило более 3600 домовладений. Он отметил, что ситуация в Оренбурге остается напряженной.

Жертв среди местных жителей в результате паводка не было.

Урал Паводки Реки Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 09:26
«Надо дождаться результатов проверки». Файзуллин — о прорыве дамбы в Орске
РИА «Новости»
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Глава Минстроя России Ирек Файзуллин прокомментировал версию о прорыве дамбы в Орске из-за грызунов. Он призвал дождаться результатов проверки. Об этом написало РИА «Новости».

«Мы проведем обследование совместно с министерством природных ресурсов, как и что прогрызли», - сказал министр.

Он подчеркнул, что дамба в Орске выдерживала нагрузку в 5,5 метра воды, но затем она увеличилась до 10 метров. То есть на инженерную конструкцию давила огромная масса воды, добавил Файзуллин. Он призвал журналистов дождаться результатов проверки.

Ранее доктор технических наук Михаил Болгов заявил, что прорыв дамбы связан, скорее всего , с нарушениями при строительстве, а не с грызунами. Эту версию он назвал экзотической.

Строительство Россия Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 08:29
Жителей Оренбурга призвали эвакуироваться
Пресс-служба МЧС
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Главной задачей властей Оренбурга является обеспечение безопасности жителей города на фоне сильных паводков. И потому необходима срочная эвакуация, заявил мэр города Сергей Салмин. Его слова привело РИА «Новости».

«Еще раз призываю не сидеть, не дожидаться критических ситуаций, в максимально короткое время нужно эвакуироваться», - сказал градоначальник.

Его поддержал губернатор Оренбургской области Денис Паслер. Он напомнил, про серьезную обстановку с весенним половодьем в Орске. По словам Паслера, нужно учитывать все риски и эвакуироваться в безопасное место.

Власти региона ранее объявили режим ЧС из-за мощного паводка. Для пострадавших от разлива воды организовали пункты временного размещения. Накануне началось движение воды из Орска в сторону Оренбурга , вода продолжает прибывать.

Паводки Эвакуации Наводнение в Оренбургской области
11 апреля 2024, 03:29
Более половины россиян заявили, что представляют себе будущее страны
РИА «Новости»
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Более половины россиян имеют полное или частичное представление, каким будет будущее страны. К такому выводу пришли социологическое агентство «Вебер» и «Мастерская новых медиа», которые опросили 1200 респондентов старше 18 лет, чтобы выяснить, какой они видят Россию.

«По результатам исследования, 19% россиян прекрасно представляют себе будущее, 32% видят образ будущего частично, 39% не имеют такого представления, а 10% затруднились ответить», - сказано в исследовании.

При этом 51% россиян полностью или частично представляют, каким будет будущее РФ, 67% хотели бы получить больше информации об этом, а около 41% респондентов полагают, что этих данных не хватает.

Если говорить об источниках получения сведений, то 58% опрошенных ориентируются на российские, а треть респондентов предпочитает ориентироваться и на отечественные, и на иностранные. Информацию получают в основном из интернет-СМИ (54%), телевидения (31%), Telegram-каналов (29%) и соцсетей (26%).

По горизонту планирования выяснилось, что только 8% опрошенных представляют образ будущей России в перспективе более 15 лет. Наибольшее количество респондентов ограничились от одного года до пяти лет.

Что касается ответственности за формирование образа будущего, то ее в равной степени возложили и на граждан, и на государство.

Среди главных характеристик будущего страны респонденты выделили такие, как богатая и процветающая страны, сильная и развитая экономика, независимая страна, миротворческая роль и помощь другим странам, а также победа России в специальной военной операции.

Детальные результаты опроса будут представлены на сессии «Захват будущего: фантастика, прогностика, космос» 12 апреля на Международной выставке-форуме «Россия» в Москве.

Опросы Россия

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