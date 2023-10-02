Власти Норвегии ввели новые санкции против России

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Санкции Норвегии включают запрет на транзит через территорию России товаров и технологий, которые могут поспособствовать увеличению технологического и военного потенциала страны. Ограничения затронут продукцию авиационной и космической отрасли, некоторые виды железа и стали и предметы роскоши. Запрет также ввели на перевозки прицепов с российской регистрацией.

«Новый раунд санкций в основном соответствует мерам 11-го санкционного пакета ЕС», - сообщили в МИД Норвегии.

Ведомство также заявило о готовности ввести ограничения на экспорт определенных товаров и технологий в страны, использующиеся для обхода режима антироссийских санкций.

Норвежские полицейские ранее получили приказ останавливать все автомобили с российскими номерами. Туристов обгоняют на трассах для проверок.