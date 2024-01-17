Власти Москвы поддержали конкурс на присуждение Макариевских премий

Макариевская премия - одна из наиболее престижных российских наград в гуманитарных науках, которую присваивали с 1884 по 1917 год. После долгого перерыва ее восстановили в 1997 году. Премию учредили Русская православная церковь, Правительство Москвы и Российская академия наук.

Конкурс проводят ежегодно, однако сфера науки меняется раз в год. В 2024-м конкурсанты покажут работы по естественным наукам.

Участвовать могут монографии и оттиски статей, которые издали в промежуток с 2021 по 2024 год, а также неопубликованные работы по трем направлениям. Научные труды принимают до 30 апреля. Более подробную информацию можно найти на сайте мероприятия.

Ранее стартовал прием заявок на гранты мэра Москвы в области культуры и искусства.