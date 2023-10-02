Власти Мордовии пообещали заменить сухпайки с червями

«Закрыли металлоконструкции и оборудование фонтана деревянным каркасом, чтобы не повредить материал воздухоопорного купола. С помощью вентилятора надули защитный купол», - сообщили в пресс-службе.
Сотрудники парка в течение недели проверят состояние работы насосов, форсунок, гидроизоляции и подсветки. Если будут выявлены неисправности, то детали починят и после ремонта установят обратно.
Кроме того, до открытия сезона за фонтаном проследит дежурный работник. В его обязанности будет входить очистка от снега сооружения и контроль за вентилятором, поддерживающим напор воздуха под куполом.
В ведомстве также отметили, что к началу сезона в этом году в фонтане полностью заменили все внутренние системы. Суммарно обновили около четырех тысяч галогеновых светильников на светодиодные, 915 форсунок, 82 насоса и 35 километров подводного кабеля.
Ранее цветники в Москве начали готовить к зиме.
В иске против вдовы Александра Градского и двух собственных детей женщина просила признать общим имуществом супругов различные недвижимые объекты, а также выделить ей половину имущества, нажитого во время брака. Она также хотела исключить эту часть из состава наследственного имущества и признать за собой право на его собственность.
«Суд отказал в удовлетворении иска», - сообщил источник РИА «Новости».
Ольга Градская (урожденная Фартышева) состояла в браке с Александром Градским с 1980 по 2001 годы. Она подала иск в суд против вдовы музыканта Марины Коташенко и их детей. Разбирательства проходили в закрытом режиме.
Ранее стало известно о том, что вдову Александра Градского снова ограбили.
По его словам, на территории Мневниковской поймы планируют построить более 11 километров дорог. Кроме того, рабочий процесс уже начался: возводят бетонные опоры, собирают металлоконструкции и ведут земляные работы.
«В рамках одного из этапов формирования дорожной сети ведется возведение эстакады через северо-западную хорду со съездами на улицу Нижние Мневники и Проектируемый проезд № 1165», - отметил Бочкарев.
Генеральный директор АО «Мосинжпроект» Юрий Кравцов уточнил, что в городе думают и о удобстве пешеходов, поэтому для них возведут надземный переход через улицу Нижние Мневники и подземный - на пересечении Проектируемых проездов № 1165 и 1166. При помощи таких преобразований на этих участках получится соединить набережную Москвы-реки и территорию около станции «Мневники» Большой кольцевой линии метро.
Заместитель генерального директора по реализации крупных градостроительных проектов АО «Мосинжпроект» Андрей Антипов напомнил, что автомобильный мост через Москву-реку в сторону улицы Мясищева также в активной фазе строительства.
«Идет возведение и бетонирование опор моста со стороны района Фили, а со стороны поймы сооружение опор завершено. На площадку завезены металлоконструкции, строители приступили к их сборке и установке. Длина моста составит 232 метра», - уточнил Андрей Антипов.
Он заявил, что еще ряд конструкций, которые направлены на улучшение качества жизни жителей Мневниковской поймы, на стадии проектирования. Например, мост для автомобилей в сторону Новозаводской улицы и два пешеходных моста, соединяющих пойму с парком «Фили» и Крылатским.
Ранее стало известно, что дорожное покрытие отремонтировали на участке Ленинского проспекта в Москве.
России, по мнению авторов материала, стало якобы выгодно посеять панику и «обострить психоз» по поводу клопов именно перед Играми, которые состоятся летом во французской столице. Таким образом РФ «ответила» на введенные против нее санкции после начала спецоперации на Украине, добавили авторы статьи.
«Провоцирование безумия в СМИ во Франции и за рубежом может запятнать имидж страны за несколько месяцев до Олимпийских игр 2024 года в Париже», - указали обозреватели.
На полосах нескольких агентств мелькали громкие заголовки с ложной информацией. В частности, журналисты писали о «нашествии клопов на Париж» после притока во французскую столицу украинских беженцев. Данные новости авторы 20 Minutes назвали фейковыми.
Ранее портал ERR сообщал, что стремительный рост популяции постельных клопов во Франции стал угрозой для европейских стран. Паразиты встречаются «как в метро, так и в больницах». Из-за большого потока туристов данная проблема может распространиться на все государства ЕС.