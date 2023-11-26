Власти Крыма указали на попытки Украины блокировать контакты полуострова с миром

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«Крым активно развивает культурное и экономическое сотрудничество со многими регионами мира. Попытки Украины противодействовать этому и блокировать контакты потерпели полное фиаско», - заявил он.

Мурадов подчеркнул, что международный вектор полуострова направлен на наращивание антиколониальной и антинацистской борьбы против доминирования Запада, борьбы за более справедливое мироустройство.

«Конкретные международные планы раскрывать не стану, чтобы не позволить противнику выстроить этой работе противодействие», - добавил вице-премьер Крыма.

Ранее Мурадов выразил мнение, что отказ НАТО от расширения на восток поможет завершить украинский конфликт.