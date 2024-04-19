Власти Крыма объяснили решение не проводить Парад Победы
День Победы в Крыму отпразднуют без крупных массовых мероприятий. Военный парад и акцию «Бессмертный полк» решили не проводить ради безопасности, объявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.
«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», - сообщил он.
Сергей Аксенов заверил, что память погибших в Великой Отечественной войне почтут. В Крыму воздадут дань ветеранам и проведут праздничные мероприятия в других форматах.
Парад Победы решили не проводить в Саратовской области. В Москве традиционное мероприятие на отменяли, в нем примут участие свыше девяти тысяч человек и 75 единиц техники.
Генеральную репетицию запланировали 5 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о приглашенных зарубежных гостях объявят дополнительно.