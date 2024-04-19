19 апреля 2024, 09:51

Власти Крыма объяснили решение не проводить Парад Победы

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

День Победы в Крыму отпразднуют без крупных массовых мероприятий. Военный парад и акцию «Бессмертный полк» решили не проводить ради безопасности, объявил в своем Telegram-канале глава республики Сергей Аксенов.

«Проведение 9 мая военного парада и шествия „Бессмертного полка“ в Республике Крым не планируется. Это связано с вопросами обеспечения безопасности», - сообщил он.

Сергей Аксенов заверил, что память погибших в Великой Отечественной войне почтут. В Крыму воздадут дань ветеранам и проведут праздничные мероприятия в других форматах.

Парад Победы решили не проводить в Саратовской области. В Москве традиционное мероприятие на отменяли, в нем примут участие свыше девяти тысяч человек и 75 единиц техники.

Генеральную репетицию запланировали 5 мая. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что о приглашенных зарубежных гостях объявят дополнительно.

День Победы 9 мая Праздники Крым Парад Победы
19 апреля 2024, 11:31
Борются с паводком всем миром. Жители Кургана помогли возвести дамбу у набережной Тобола
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Уровень воды в реке Тобол достиг опасной отметки — 1009 сантиметров. Корреспондент «360» Елена Кононова показала дамбу, которую жители соорудили вместе со спасателями.

«Набережная превратилась в крепость. Этой ночью уровень воды поднимался несколько раз. И поэтому сюда были стянуты все силы», - рассказала журналистка.

Люди приходили целыми семьями и помогали, кто чем мог, даже если речь шла о том, чтобы просто насыпать песок в мешки.

«Насколько эта крепость надежна - покажет время», - добавила Кононова.

Сотрудники МЧС продолжают патрулировать улицы в затопленных садовых некоммерческих товариществах. Накануне оттуда вывозили животных.

Корреспондент также побывала в центре гуманитарной помощи в Кургане. Там для пострадавших от паводка собрали продуктовые наборы: консервы, каши, сахар, средства личной гигиены. Сестры милосердия рассказали журналистке, что ежедневно они принимают заявки от людей и приносят им необходимое.

«Вот сейчас несем то, что собрано по заявкам. Это детские памперсы, салфетки, вещи, чай, булочки, утюги. Кто-то просит православные газеты, а кто-то - книги о войне», - поделилась одна из собеседниц корреспондента.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка на фоне паводка в Курганской области остается стабильной. С 7 апреля в регионе пристально следят за качеством и безопасностью воды.

Книги Курган Семья Паводки Животные
19 апреля 2024, 10:24
Директору гимназии вручили благодарность за спасение ребенка от педофила в Уфе
Читайте нас в: Google Новости
В Уфе директор гимназии № 86 Светлана Михеева получила благодарность от имени главы следственного управления СКР по Башкирии Владимира Архангельского. Женщину наградили «за смелость и мужество, проявленные в сложной жизненной ситуации, сообщили в пресс-службе республиканского СКР.

В ведомстве уточнили, что 15 апреля директор гимназии по пути домой увидела, как мужчина забежал в подъезд за девочкой. Женщина зашла в дом и услышала крики школьницы.

Поспешив на помощь, она спугнула преступника, напавшего на ребенка. Мужчина ушел с места, но Михеева проследила за ним и сфотографировала его лицо на камеру смартфона, а затем передала ориентировку полицейским.

Вскоре злоумышленника задержали правоохранители. Ему предъявили обвинение в преступлении против половой неприкосновенности и отправили в СИЗО.

Ранее в Москве полиция задержала подозреваемого в педофилии. Предположительно, мужчина затащил в свою квартиру 12-летнюю девочку и надругался над ней.

Дети Уфа Педофилы
19 апреля 2024, 10:22
Половина месячной нормы осадков выпала за сутки в Подмосковье
Читайте нас в: Google Новости
Местами в московском регионе выпало 45% от месячной нормы осадков. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.

Дождливее всего было в Красногорске, примыкающем к столице с северо-запада.

«В осадкомеры попало 17 миллиметров, а это 45% от всего положенного апрельского лимита небесной влаги», - подчеркнул синоптик.

В Москве на метеостанциях ВДНХ и Балчуг, выпало по восемь миллиметров осадков, в Тушино и МГУ - по 10 миллиметров. Это 22-27% от месячной нормы.

«Много осадков выпало на западе и юге Подмосковья: Шаховская, Кашира, Серебряные Пруды - 15 миллиметров, Можайск - 16 миллиметров, Волоколамск - 17 миллиметров», - поделился Тишковец.

Тишковец рассказывал, что в Москве за пару дней выпадет до 37-38 миллиметров осадков , что эквивалентно объему трех-четырех ведер дождевой воды на каждый квадратный метр. В регионе пройдут дожди, возможен даже снегопад.

Ранее на столицу обрушился сильный ветер. Из-за непогоды в городе падали деревья, жителей и гостей призвали не выходить на улицу.

Красногорск Погода Волоколамск Погода в Москве Москва
19 апреля 2024, 10:19
Салют и парад к 9 Мая отменят в Саратовской области
Читайте нас в: Google Новости
Салют и парад ко Дню Победы в Саратовской области решили отменить. Об этом рассказал губернатор Роман Бусаргин в Telegram-канале.

Предложение поступило на заседании организационного комитета «Победа» 19 апреля.

«Представители совета ветеранов выступили с предложением отменить в этом году салют на 9 Мая и не проводить торжественное прохождение войск саратовского гарнизона. Считаю это правильным, в том числе с точки зрения безопасности», - сообщил глава региона.

Он добавил, что акцент сделают на патриотических мероприятиях для детей и молодежи. Бусаргин уточнил, что ветеранов все равно будут поздравлять, и к мероприятиям, скорее всего, по традиции подключатся волонтеры и общественники.

Крупных массовых мероприятий в День Победы не будет и в Крыму.

Военный парад и шествие «Бессмертного полка» отменят. Глава республики Сергей Аксенов также объяснил это соображениями безопасности.

В Москве парад Победы состоится, генеральную репетицию наметили на 5 мая.

День Победы 9 мая Праздники Волонтеры Ветераны Парад Победы

Новости по теме