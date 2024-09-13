Власти Франции потребовали от брата Дурова приехать в Париж
Во Франции потребовали, чтобы Николай Дуров и Илья Перекопский приехали в Париж в рамках разбирательств после задержания Павла Дурова. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
«Речь идет о брате Павла Дурова Николае и вице-президенте компании Илье Перекопском», - уточнил источник канала.
Представители окружения Дурова рассказали Telegram-каналу, что Дуров согласился сотрудничать со следствием и в этом есть положительные моменты. Плюсом собеседник Shot назвал смягчение судебного контроля и разрешение на выезд в пределах Европейского союза.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков напомнил, что Дуров является гражданином Франции, поэтому возможности помочь ему со стороны России ограничены.
Дурова арестовали 24 августа в Париже, куда он прилетел на частном самолете. Спустя несколько дней предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро.