30 октября 2023, 16:30

Власти Дагестана не получали заявок на проведение митингов в поддержку жителей Газы

РИА «Новости»
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Министерство юстиции Дагестана не получало заявок на проведение митингов в поддержку палестинцев. Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

В социальных сетях появилась информация о том, что в региональное министерство юстиции обратились представители Муфтията Дагестана с инициативой о проведении митинга в поддержу жителей Газы. Ведомство якобы отказало в заявке.

«В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», - уточнили в пресс-службе Минюста Дагестана.

По данным ведомства, если такая просьба поступит от общественных объединений, муниципалитетов или местных жителей, заявку рассмотрят в установленном порядке. В определенный законом срок по инициативе вынесут решение.

Накануне в Махачкале прошли беспорядки из-за того, что в местный аэропорт прилетел самолет из Израиля. Группа горожан штурмовала воздушную гавань, пробралась на взлетно-посадочную полосу и не давала пассажирам выйти из лайнера.

Пострадали свыше 20 человек , в том числе правоохранители.

Власии Дагестана заверили, что беспорядки организовали с помощью проукраинских Telegram-каналов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что доказательством тому служит оперативность заявлений и публикаций главы киевского режима Владимира Зеленского.

Израиль Дагестан
30 октября 2023, 16:36
Мусульман России призвали не поддаваться на провокационные заявления
Pxhere
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Мусульмане России должны не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что любое преследование по национальному и религиозному признаку — преступление. С таким призывом выступил президиум Духовного управления мусульман РФ после протестов в аэропорту Махачкалы.

Мусульмане России должны не поддаваться на провокационные заявления и помнить, что любое преследование по национальному и религиозному признаку - преступление. С таким призывом выступил президиум Духовного управления мусульман РФ после протестов в аэропорту Махачкалы.

«Мы настоятельно призываем российских мусульман <…> не поддаваться на провокационные призывы, сохранять человечность и патриотические чувства к нашей единой родине - России», - отметили в ДУМ.

В президиуме подчеркнули, что для ислама неприемлемы несправедливость, коллективное наказание, суд Линча, а также антисемитизм и юдофобия, являющиеся формами расизма и высокомерия. В Духовном управлении мусульман РФ назвали преступными любые призывы и действия, цель которых - преследование людей по национальному или религиозному принципу.

Массовые беспорядки начались в аэропорту Махачкалы 29 октября из-за прибытия рейса из Израиля на фоне обострения на Ближнем Востоке. По данным Минздрава Дагестана, в ходе протестов травмы получили более 20 человек , большинство из них - сотрудники полиции. Двое пострадавших оказались в тяжелом состоянии из-за черепно-мозговых травм.

Дагестан Россия Религия Ислам
30 октября 2023, 16:25
Более трети россиян получили первый автомобиль в качестве подарка или наследства — опрос
Unsplash
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Более трети опрошенных россиян получили первые автомобили в качестве подарка или наследства. Об этом сообщил сервис «Авто Mail.ru» со ссылкой на данные проведенного социального исследования.

По результатам опроса, 18% автомобилистов получили машины от родителей, а еще 13% - в качестве подарка. Большинство респондентов признались, что в первый раз садились за руль отечественной машины. При этом около 32% опрошенных россиян начали свой путь водителя с иномарки.

Большинство первых автомобилей оказались подержанными - 79% случаев. При этом большая часть россиян отметила, что первые авто вызывают у них положительный отклик - 74% высказались о теплых воспоминаниях, связанных с этими машинами. Но 4% респондентов сообщили, что их автомобили при эксплуатации показали себя не с лучшей стороны.

Около 30% респондентов дали машинам прозвища. Популярнее всего оказались имена, а также ласковые слова.

Ранее проведенный «Авито Авто» опрос показал, что россияне часто обращают внимание на мнение блогеров при покупке автомобиля. Опрошенные отметили, что считают удобным видеоформат автомобильных обзоров.

Опросы Машины
30 октября 2023, 16:00
Умер известный пианист Тигран Алиханов
Freepik
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Известный пианист, бывший ректор Московской консерватории Тигран Алиханов ушел из жизни. Причиной смерти артиста стала сердечная недостаточность, сообщил Telegram-канал Shot.

Тело музыканта нашла его дочь в квартире на Космодамианской набережной. Мужчина скончался в возрасте 80 лет. Дату и место прощания с Алихановым пока не объявляли.

В 1966 году пианист окончил Московскую консерваторию, с июня 2005-го по февраль 2009-го он был ректором этого учебного заведения. Алиханов отдал педагогической деятельности более 40 лет. Среди его учеников - Павел Нерсесьян, Юрий Мартынов и Ксения Башмет.

Утром 27 октября стало известно о смерти польской джазовой певицы Кристины Дурис. Она ушла из жизни в 38 лет от внезапной остановки сердца, которая привела к гипоксии мозга.

Россия Музыка
30 октября 2023, 15:49
Сергунина рассказала, как посетить культурные события Москвы за городские баллы
Сайт мэра и правительства Москвы
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С начала года в обмен на городские баллы москвичи получили свыше 14 тысяч билетов в культурные учреждения. Самыми востребованными из них оказались музеи, зоопарки, театры, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.

«Москвичам предлагается выбрать из более чем 190 разнообразных поощрений. Это товары для дома, полезные сувениры, скидки на покупки в магазинах, кафе и ресторанах, билеты на мероприятия и другие варианты», - отметила она.

Сергунина отметила, что баллы можно получить за участие в таких городских проектах, как «Активный гражданин», «Город идей», «Электронный дом», «Город заданий» и «Помощник Москвы».

Также, по ее словам, москвичи могут посетить Ленком, театр на Таганке и многие другие культурные заведения. Также баллы можно обменять на поход в такие музеи, как Дарвинский, «Коломенское», усадьба Кусково и так далее.

Ранее Сергунина анонсировала, что в Москве пройдет традиционная культурная акция под названием «Ночь искусств».

Музеи Театры Москва 2023

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