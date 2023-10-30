В социальных сетях появилась информация о том, что в региональное министерство юстиции обратились представители Муфтията Дагестана с инициативой о проведении митинга в поддержу жителей Газы. Ведомство якобы отказало в заявке.

«В адрес министерства не поступало ни одной заявки на разрешение проведения митингов в поддержку жителей Палестины», - уточнили в пресс-службе Минюста Дагестана.

По данным ведомства, если такая просьба поступит от общественных объединений, муниципалитетов или местных жителей, заявку рассмотрят в установленном порядке. В определенный законом срок по инициативе вынесут решение.

Накануне в Махачкале прошли беспорядки из-за того, что в местный аэропорт прилетел самолет из Израиля. Группа горожан штурмовала воздушную гавань, пробралась на взлетно-посадочную полосу и не давала пассажирам выйти из лайнера.

Пострадали свыше 20 человек , в том числе правоохранители.

Власии Дагестана заверили, что беспорядки организовали с помощью проукраинских Telegram-каналов. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что доказательством тому служит оперативность заявлений и публикаций главы киевского режима Владимира Зеленского.