Владислав Бакальчук вызвал жену на разговор

Он пояснил, что хочет обсудить ситуацию с супругой в приватной обстановке без посторонних участников.

«Всем в нашей семье было бы легче пройти эту ситуацию, если бы мы поговорили как взрослые люди - лично, с глазу на глаз», - заявил Бакальчук.

Собеседник журналистов добавил, что не хотел бы комментировать ситуацию вокруг детей, которым пришлось столкнуться с разводом родителей.

«Девочки путешествуют, стараясь отвлечься, младшие мальчики окружены заботой, нянями и занятиями. Меня радует, что в последнюю неделю Татьяна стала чаще общаться с ними, это хорошо», - добавил он.

Бакальчук подчеркнул, что не жалеет о том, что сосредоточился на маркетплейсе, оставив собственную IT-компанию. Он пояснил, что все эти годы находился в тени супруги, которую представляли, как лидера фирмы.

«Мы основали компанию вместе. Статус „Основательница Wildberries“ всегда был элементом маркетинга, пиара - образ self-made woman помогал нам в развитии и продвижении», - заявил собеседник.

Он добавил, что именно он вложил первые 12 миллионов рублей, которые дали толчок к развитию Wildberries в 2008–2010 годах. По его словам, 700 долларов, о которых всегда шла речь - просто красивая история. На деле семья не считала, сколько потратила на развитие бизнеса, так как это был общий бюджет.

По словам Бакальчука, топ-менеджеры Wildberries уволились со своих постов после объявления о слиянии маркетплейса с компанией Russ.

По всей видимости, предприниматель имел в виду пришедшую на пост исполнительного директора маркетплейса Ольгу Наумову. В своей должности она проработала меньше двух месяцев.