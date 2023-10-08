Владимир Путин призвал подтянуть образование в регионах до уровня Москвы и «Сириуса»

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Российский лидер прокомментировал слова своего помощника Андрея Фурсенко. Тот указал на проблему «оголения регионов», из которых талантливые юные россияне стягиваются на учебу в Москву. За ними уходят и учителя.

«Если мы не можем по всей стране обеспечить уровень „Сириуса“ и Москвы, то надо стремиться к тому, чтобы поднимать этот уровень по регионам», - сказал Путин.

Цель образовательного центра «Сириус» - раннее выявление, развитие и профессиональная поддержка одаренных детей с выдающимися способностями в области спорта, искусства и естественных наук.

Ранее российский лидер заявил, что государство обратило внимание на важность воспитательной части образования и стало придавать ей больше значения. Путин также указал на необходимость развития современных образовательных практик по всей стране.