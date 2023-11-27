Президент Владимир Путин разрешил ООО «ПСК - Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Речь идет в том числе о заводе по производству экскаваторов и карьерных самосвалов в Тосно Ленинградской области. Глава государства также одобрил приобретение еще одного подразделения компании ООО «Катерпиллар файнэншл», которое осуществляет лизинговую деятельность.

В 2022 году американский производитель строительной техники Caterpillar сообщил о приостановке работы на территории России. Многие иностранные компании также покинули российский рынок на фоне санкций, веденных в феврале 2022 года, напомнили «Известия».

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха считает, что зарубежным брендам хочется вернуть свои деньги, поэтому в ближайшее время они вернутся в РФ. Некоторые из них уже сделали это, сменив названия.