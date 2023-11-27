27 ноября 2023, 18:22

Владимир Путин одобрил покупку активов Caterpillar компанией «ПСК — Новые решения»

unsplash.com
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Президент Владимир Путин разрешил ООО «ПСК — Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Президент Владимир Путин разрешил ООО «ПСК - Новые решения» приобрести российские активы американской компании Caterpillar. Документ опубликовали на портале правовой информации.

Речь идет в том числе о заводе по производству экскаваторов и карьерных самосвалов в Тосно Ленинградской области. Глава государства также одобрил приобретение еще одного подразделения компании ООО «Катерпиллар файнэншл», которое осуществляет лизинговую деятельность.

В 2022 году американский производитель строительной техники Caterpillar сообщил о приостановке работы на территории России. Многие иностранные компании также покинули российский рынок на фоне санкций, веденных в феврале 2022 года, напомнили «Известия».

Член правления Российской ассоциации экспертов рынка ретейла Сергей Илюха считает, что зарубежным брендам хочется вернуть свои деньги, поэтому в ближайшее время они вернутся в РФ. Некоторые из них уже сделали это, сменив названия.

США Россия Бизнес Владимир Путин
27 ноября 2023, 18:33
Москвичам расскажут о работе в медиа на ВДНХ
Сайт мэра и правительства Москвы
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Инновационно-образовательный комплекс «Техноград», расположенный на территории ВДНХ, в сотрудничестве с «Газпром-Медиа Холдинг» 29 ноября проведет очный курс под названием «Медиатрансформация». Об этом рассказала глава департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Кристина Кострома.

Специалисты из медиасферы поделятся важными практическими знаниями, способствующими продвижению по карьерной лестнице в данной области, и обучат эффективному представлению информации для аудитории через личный опыт.

«Спикеры расскажут, как проходит съемочный процесс и из каких этапов он состоит, а также поделятся опытом создания успешных продуктов», - рассказала глава столичного департамента.

Интенсив станет первым мероприятием такого рода для широкой аудитории, в том числе для школьников и студентов профильных вузов. Его проведут Георгий Рюмин, продюсер ряда успешных фильмов и онлайн-проектов, и Марина Катая, возглавляющая департамент производства онлайн-кинотеатра и занимающая пост заместителя генерального продюсера на одном из федеральных каналов.

Мероприятие состоится в павильоне «Арт. Техноград», находящемся по адресу: проспект Мира, дом 119, строение 318. Записаться можно на официальной странице проекта.

Ранее новая образовательная смена проекта «ШАГ» для развития талантливых детей стартовала в Королеве.

Москва 2022 Работа Школьники Студенты ВДНХ
27 ноября 2023, 18:15
Сервис «Яндекс Такси» признали доминирующим на рынке России
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Сервис «Яндекс Такси» занял доминирующее положение на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной антимонопольной службы. Ее процитировало РИА «Новости».

«ФАС России по результатам проведенного анализа рынка установила, что „Яндекс Такси“ занимает доминирующее положение на территории РФ и подавляющего большинства регионов страны», - передали в ведомстве.

В федеральной службе добавили, что злоупотребление доминирующим положением - повод для принятия мер антимонопольного реагирования. Но пока возможности реагирования ФАС России ограничены постановлением правительства «Об особенностях осуществления государственного и муниципального контроля в отношении аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий».

В прошлом году ФАС потребовала от агрегаторов такси объяснить существует ли связь между моделью устройства , с которого заказывают машину, и тарифом поездки. В «Яндекс» заявили, что цена формируется автоматически при учете числа свободных машин рядом, загруженности дорог, протяженности поездки. Модель смартфона или уровень заряда телефона на это не влияют.

Сегодня в Москве зафиксировали взлет цен на такси после мощного снегопада. Водители объяснили, что стоимость повысилась из-за большой загруженности: пассажиров много, а больше половины таксистов в непогоду не работают. Кроме того, на дорогах произошло немало аварий.

ФАС России Такси
27 ноября 2023, 17:56
Москвичи пришли на помощь роботу-курьеру, застрявшему в сугробе
Соцсети
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На Зубовском бульваре робот-доставщик забуксовал в сугробе. Прохожие помогли ему преодолеть снег и направили на расчищенную часть тротуара. Видео со спасением разошлось по социальным сетям.

На Зубовском бульваре робот-доставщик забуксовал в сугробе. Прохожие помогли ему преодолеть снег и направили на расчищенную часть тротуара.

Видео со спасением разошлось по социальным сетям.

На кадрах видно, как робот ехал по заданному маршруту по Зубовскому бульвару, но одно из колес забуксовало в сугробе. К нему на помощь пришли трое мужчин. Они подтолкнули его сзади и помогли выехать на менее заснеженную часть тротуара.

Роботы-доставщики на улицах Москвы перестали быть редкостью. Например, по Сети разошлось видео, как робота-доставщика переводит через дорогу настоящий киборг. Он оглядывается по сторонам и пропускает автомобиль. Только после этих действий робот дает сигнал, и они переходят проезжую часть.

Кроме этого, в московских больницах появились роботы-помощники, которые доставляют еду и медицинские принадлежности, провожают пациентов и делятся советами о поддержании здоровья. Из-за внешнего сходства с кошкой их назвали робокошками.

Роботы Москва 2023
27 ноября 2023, 16:02
Электроснабжение на юге России восстановят за 2-3 дня — Минэнерго
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Минэнерго рассчитывает за два-три дня полностью восстановить электроснабжение на юге страны. Об этом сообщил замглавы ведомства Евгений Грабчак в эфире телеканала «Россия 24».

Он выразил надежду, последствия непогоды удастся ликвидировать совместными усилиями энергетиков и региональных властей.

«Полагаем, что сегодня запитаем Дагестан, основные сети будут восстановлены, сегодня же по Краснодарскому краю, Ростовской области тоже, в целом все аварийно-восстановительные работы в основной сети будут закончены», - сказал Грабчак.

Энергетики направили дополнительные бригады для ликвидации последствий шторма на юге России. В этом также помогают другие регионы страны.

Президенту Владимиру Путину доложили о стихийных бедствиях. Глава государства поручил правительству помочь регионам в ликвидации последствий.

Сильный шторм обрушился на Черноморское побережье в ночь на 27 ноября. Виной тому стал балканский циклон. В результате непогоды сотни тысяч жителей остались без света, сообщили «Известия».

Электричество Шторм Россия

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