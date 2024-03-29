29 марта 2024, 10:08

Владимир Ефимов: 10 помещений в исторических зданиях выставят на торги в Москве

Читайте нас в: Google Новости

Помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратного метра в шести объектах культурного наследия планируют выставить на продажу в столице в ближайшее время. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Город регулярно выставляет на аукционы помещения в зданиях, являющихся объектами культурного наследия, которые могут стать выгодным приобретением для бизнеса», - подчеркнул Ефимов.

В первую очередь это связано с удобным расположением помещений в оживленных туристических районах, пояснил он. Еще один фактор - статус, поскольку для некоторых компаний важно, чтобы офис или представительство находилось именно в исторической постройке.

«В ближайшее время все желающие смогут принять участие в аукционах по продаже десяти помещений общей площадью 1,9 тысячи квадратных метров в шести исторических зданиях», - подчеркнул заммэра.

На аукционы выставят помещения площадью от 29,1 до 558,5 квадратного метра.

«Пять помещений общей площадью 362,6 квадратного метра находятся в исторических зданиях, расположенных в центре города в районах Арбат, Тверской, Пресненский и Замоскворечье», - уточнил министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

Еще пять объектов площадью 1,5 тысячи квадратных метров расположены на юге Москвы в районе Даниловский. Новым собственникам нужно будет провести работы по сохранению объектов согласно условиям договоров купли-продажи.

«После этого они смогут использовать помещения по своему усмотрению, например разместить офисы, магазины, выставочные залы, художественные мастерские или галереи», - пояснил Гаман.

Самое крупное помещение в ЦАО площадью 144,4 квадратного метра располагается на цокольном этаже объекта культурного наследия «Саввинское подворье» на Тверской улице, дом 6, строение 6. У него есть общий вход, окна в приямках и потолки высотой 3,6 метра.

В этом же здании выставят еще одно помещение площадью 47,2 «квадрата». Оно также находится на цокольном этаже, но имеет отдельный вход.

В подвале бывшего доходного дома купца Моисея Кочубея на улице Красная Пресня, дом 36, строение 1, выставят на продажу помещение площадью 49,3 квадратного метра. В этом здании в 1913–1915 годах вместе с матерью и сестрами жил поэт Владимир Маяковский.

Расположенный на Поварской улице дом № 26 знаменит тем, что в период с 1917-го по 1918 год в нем жил и работал писатель Иван Бунин. Здесь на первом этаже будет продаваться помещение площадью 29,1 квадратного метра с окнами стандартного размера и потолками высотой 3,7 метра. Находится здание неподалеку от станции метро «Арбатская», путь до него пешком составляет около 10 минут.

На цокольном этаже доходного дома купца Михаила Бабанина в Климентовском переулке, 6 можно будет приобрести помещение площадью 92,6 квадратного метра. Здание расположено в пяти минутах ходьбы от станции метро «Новокузнецкая».

Помимо этого, на торги выставят четыре помещения в ЮАО общей площадью 1,2 тысячи квадратных метров в Комплексе жилых домов «Хавско-Шаболовский», возведенного в 1921–1930 годы.

Два из них находятся в зданиях на улице Лестева (дом 15, корпус 1 и дом 21/61, корпус 1), еще два - на Серпуховском валу, 28.

Пятое помещение в ЮАО расположено в подвале здания на улица Шухова, дом 11/16, в объекте культурного наследия «Жилые дома (фрагмент планировки и застройки), 1927–1929 годы».

Москва
29 марта 2024, 09:46
Фигурант дела о теракте мог лишиться статуса предпринимателя
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подозреваемый по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» Алишер Касимов находился под угрозой лишения статуса индивидуального предпринимателя. Об этом РИА «Новости» рассказал источник.

«У Касимова, вероятно, были проблемы с налоговой инспекцией. Он находился под угрозой лишения статуса ИП», - отметил он.

По предварительной информации, ФНС приняла решение закрыть ИП Касимова. Однако оно до сих пор открыто, что свидетельствует о подаче протеста на прекращение деятельности третьими лицами или самим Касимовым.

Ранее Басманный суд Москвы избрал Касимову меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие установило, что он сдавал квартиру напавшим на «Крокус» боевикам. В свою защиту мужчина отвечал, что ему не было известно о замысле боевиков.

Касимову 32 года, он является уроженцем Киргизии, но получил российское гражданство и держит свое кафе в Путилково. К уголовной ответственности ранее его не привлекали.

ФНС РФ Теракт в «Крокусе»
29 марта 2024, 09:25
Лавров прокомментировал отказ западных послов от встречи
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
МИД России станет отдельно согласовывать каждый контакт дипломатических представителей Европы в Москве с властями после их отказа провести встречу с Сергеем Лавровым перед президентскими выборами. Об этом глава ведомства рассказал «Известиям».

За два дня до выборов президента Лавров приглашал послов Евросоюза для разговора, но они отказались от встречи. Представитель МИД Мария Захарова рассказала, что европейские дипломаты должны пояснить, что именно они делают в России, если не хотят контактировать с Лавровым.

«Они находятся в России и не хотят общаться с главой МИД. Мы сообщили им, что отныне министерство будет рассматривать отдельно каждую их просьбу пообщаться с российскими властями, будь то атташе или посол», - сказал Лавров.

Ранее глава МИД заявил, что Европа притихла после команды администрации США признать президентство Владимира Путина.

Сергей Лавров Европа Россия МИД РФ
29 марта 2024, 08:54
Соцсети по требованию РКН удалили 6,7 тыс. террористических материалов в 2024 году
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
С начала 2024 года социальные сети по требованию Роскомнадзора удалили 6,7 тысячи террористических материалов. Об этом РИА «Новости» рассказали в регуляторе.

«[Соцсети удалили] контент экстремистского и террористического характера - 6,7 тысячи», - подчеркнули в РКН.

Всего с начала года администраторы соцсетей удалили около 26 тысяч особо опасных материалов. В том числе 17,2 тысячи контента про наркотики, 1,1 тысячи суицидального и 0,9 тысячи с детской порнографией.

В прошлом году по требованию Роскомнадзора социальные сети удалили 112,2 тысячи опасных материалов.

После теракта в «Крокус Сити Холле» РКН ужесточил проверки Telegram-каналов, которые распространяют фейки и призывы к экстремистской деятельности. По данным Роскомнадзора, авторы таких сообщений выполняют задачу по запугиванию населения. Поэтому подобные Telegram-каналы оперативно блокируются, уточнили в ведомстве.

Роскомнадзор Соцсети
29 марта 2024, 07:50
Стало известно, смогут ли иноагенты участвовать в выборах
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Иностранные агенты смогут принимать участие в выборах в качестве кандидатов, однако обязаны соблюдать предусмотренные законодательством ограничения при своем статусе. Об этом РИА «Новости» рассказали в министерстве юстиции России.

В частности, они должны указывать свой статус в помещении для голосования, агитационных материалах и заявлении в ЦИК.

Ограничения для иностранных агентов указаны в законе «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Однако нынешнее законодательство их право пассивное избирательное право никак не ограничивает.

«Если кандидат является иностранным агентом, то он обязан указать сведения об этом в заявлении в Центральную избирательную комиссию, а также избирательном бюллетене, помещении для голосования и информационных стендах», - заявили в ведомстве.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о запрете рекламы на ресурсах иноагентов.

Законы Россия Иноагенты Выборы

Новости по теме