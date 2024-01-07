Владелец клуба «Мутабор» подарил храму мощи Николая Чудотворца после вечеринки Ивлеевой

Учредитель клуба Михаил Данилов заявил, что владельцы заведения на собственые деньги выкупили мощи и привезли их из Ватикана. Свой подарок они преподнесли Храму Знамения иконы Божией Матери на Шереметьевом дворе в честь Рождества.

Данилов подчеркнул, что он, несмотря на скандал вокруг вечеринки Ивлеевой, поддерживает Церковь и выступает «против мракобесия». Бизнесмен признался, что нередко ходит исповедоваться к батюшке Михаилу, которому он и передал мощи.

Ранее стало известно о планах «Мутабора» подать иск к Ивлеевой на 70 миллионов рублей. Предположительно, телеведущая нарушила условия соглашения с клубом, которому она заплатила три миллиона рублей за организацию вечеринки.

После скандальной тусовки проверку в «Мутаборе» провели сотрудники полиции и Роспотребнадзора, которые опечатали клуб на месяц , из-за чего владельцам пришлось свернуть новогоднюю программу.