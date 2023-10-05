Владелец Aperol захотел запретить сторонний импорт алкоголя в Россию

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Правообладатель бренда намерен добиться запрета на ввоз и продажу по параллельному импорту напитка Aperol, для этого он обратился в суд. Истец указал, что бренд Aperol не находится в списках для параллельного импорта, однако суд не удовлетворил ходатайство.

«Как сказано в материалах суда, у Campari запрошено подтверждение нарушенного права», - написало издание.

Пока поставки по такой схеме в России единичны. Тем не менее ответчик сможет «открыть ящик Пандоры» для других дистрибуторов.

Ранее Carlsberg Group запустила процесс расторжения лицензионного соглашения с «Балтикой». Теперь российская компания не сможет производить и продавать пиво под иностранными брендами.

В марте 2022 года производитель пива Carlsberg сообщил, что останавливает производство и продажи в России. Пивоваренные заводы «Балтика» будут управляться как отдельный бизнес. Carlsberg Group уже нашла нового инвестора для компании «Балтика».

Итальянская компания Gruppo Campari потребовала запретить импорт Aperol компанией из Ростовской области. Причина - она поставляет алкоголь сама, хоть и в сокращенном виде, сообщил «Коммерсант».