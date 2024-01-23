Владельцем основного юрлица «Яндекса» в РФ стала калининградская структура
Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. Данные об этом появились в ЕГРЮЛ.
Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. По данным ЕГРЮЛ, российское МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс», а также 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ».
Компания прошла регистрацию юрлица в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. «Яндекс» сменил место регистрации, чтобы в дальнейшем оптимизировать структуру юридических лиц группы компаний.
Ранее сменить место регистрации решил Тинькофф Банк. Акционеры TCS Group утвердили смену юрисдикции с Кипра и начало регистрации в качестве компании в России. По информации РБК , структура организации не изменится, нововведения не коснутся активов и обязательств компании. Регистрация на территории России также откроет для TCS Group возможность безбарьерной выплаты дивидендов.