23 января 2024, 10:24

Владельцем основного юрлица «Яндекса» в РФ стала калининградская структура

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Владельцем главного юрлица «Яндекса» в России стало калининградское МКАО вместо нидерландской Yandex N.V. Данные об этом появились в ЕГРЮЛ.

Учредителем МКАО является материнская компания «Яндекса» Yandex N.V. По данным ЕГРЮЛ, российское МКАО «Яндекс» стало владельцем 99,999% ООО «Яндекс», а также 100% ООО «Технояк» и 49% ООО «Яндекс ДЦ».

Компания прошла регистрацию юрлица в специальном административном районе на острове Октябрьский Калининградской области. «Яндекс» сменил место регистрации, чтобы в дальнейшем оптимизировать структуру юридических лиц группы компаний.

Ранее сменить место регистрации решил Тинькофф Банк. Акционеры TCS Group утвердили смену юрисдикции с Кипра и начало регистрации в качестве компании в России. По информации РБК , структура организации не изменится, нововведения не коснутся активов и обязательств компании. Регистрация на территории России также откроет для TCS Group возможность безбарьерной выплаты дивидендов.

Яндекс Россия Нидерланды Калининград
23 января 2024, 10:42
Две трети уехавших за границу россиян ушли из отечественных компаний
Freepik
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Почти все россияне, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, перестали работать на отечественные компании. Такой вывод сделали исследователи проекта OutRush, посвященного российской эмиграции.

Почти все россияне, уехавшие за границу после 24 февраля 2022 года, перестали работать на отечественные компании. Такой вывод сделали исследователи проекта OutRush , посвященного российской эмиграции.

Социологи опросили более 10 тысяч покинувших страну россиян в марте и сентябре 2022 года, а также с мая по июль 2023-го.

«Тенденции экономической интеграции показывают, что две трети уехавших россиян, ранее работавших в российских компаниях, ушли из этих компаний и присоединились к международным или местным», - указали исследователи.

По данным OutRush, до отъезда из РФ на российские компании работали 43% респондентов. К сентябрю 2022 года эта цифра снизилась до 17%, а к лету 2023-го - до 13%.

Авторы исследования отметили, что уровень доходов эмигрантов так и не восстановился после падения к сентябрю 2022 года. Финансовая ситуация стабилизировалась у самых малообеспеченных участников опроса, но у наиболее богатых респондентов доходы продолжают снижаться. Уровень безработицы среди покинувших Россию не повышается.

Президент Владимир Путин отмечал, что все больше уехавших россиян хотят вернуться на родину. По словам главы государства, человеку с нормальными ценностями трудно растить детей в западных странах.

Россия Работа
23 января 2024, 10:26
Отказывать в трудоустройстве из-за службы в армии решили запретить в России
РИА «Новости»
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Российские власти намерены запретить работодателям отказывать соискателям в работе на основании их службы в армии или инвалидности. Об этом сообщил РБК.

Внести изменения в Трудовой кодекс предложило Государственно-правовое управление при президенте. Поправки подготовили к рассмотрению рабочей группой комитета Госдумы по труду. На заседании их еще не рассматривали.

Пока под запретом отказ в работе по половому признаку, из-за национальности, языка, происхождения, социального положения, наличия детей. Кроме того, нельзя отказывать в заключении трудового договора на основании беременности женщины.

Трудовой кодекс предложили дополнить двумя категориями: граждане, отслужившие по контракту или мобилизации либо пребывавшие в добровольческих формированиях, и люди с инвалидностью. Отказывать последним могут запретить при условии, что у них нет медицинских противопоказаний для работы и есть необходимая для нее квалификация. Что касается бывших военнослужащих, работодателям могут запретить отказывать им в найме в течение года после окончания службы либо завершения контракта. Условия те же: отсутствие противопоказаний по здоровью и соответствие квалификационным требованиям.

Россия Работа Армия
23 января 2024, 10:10
Путин подписал указ о составе многодетной семьи
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Президент России Владимир Путин подписал указ «О мерах социальной поддержки многодетных семей». Документ разметили на портале правовой информации.

Путин постановил, что многодетной является семья, где воспитывают трех и более детей.

«Предоставление многодетным семьям мер социальной поддержки осуществляется до достижения старшим ребенком возраста 18 лет или возраста 23 лет при условии его обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность, по очной форме обучения», - указано в документе.

Кроме того, многодетным семьям предоставляют пособия и выплаты, меры поддержки в сфере трудовых отношений, досрочное назначение многодетным матерям пенсии по старости, профобучение родителей, бесплатное посещение музеев и парков.

В указе Путин также поручил высшим должностным лицам субъектов России обеспечить поддержку организаций, деятельность которых направлена на укрепление и поддержку семьи. Возможно расширение категории многодетных семей с учетом национальных, культурных и демографических особенностей в отдельных регионах.

Ранее стало известно, что с 1 февраля 2024 года сумма материнского капитала вырастет на 7,4%. Выплата на первого ребенка после индексации составит 630 400 рублей - на 43 500 рублей больше прошлогодней. Многодетные родители могут претендовать на жилищную субсидию в размере 450 000 - ее можно использовать для погашения ипотеки.

Дети Выплаты в России Семья Россия Владимир Путин
23 января 2024, 05:46
Россиянам рассказали, кому повысят пенсии с 1 февраля
РИА «Новости»
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Основная индексация страховых пенсий прошла с 1 января, но в следующем месяце увеличатся ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) для некоторых россиян. Об этом сообщил доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский в беседе с агентством «Прайм».

ЕДВ отражаются на доходе ряда категорий пенсионеров. Среди них - льготники, Герои России, инвалиды войны, ветераны Великой отечественной войны.

«Индексация ЕДВ будет привязана к рассчитанной итоговой величине инфляции за прошедший год и таким образом ожидается в пределах 7,4-7,5%», - заявил Гиринский.

По его словам, выплаты увеличатся, если пенсионер откажется от пакета социальных услуг для льготников.

Также в феврале этого года в два раза вырастут выплаты страховой пенсии по старости для достигших в январе 80-летнего возраста россиян.

Ранее Министерство труда и социальной защиты подготовило поправки в 29 статью Федерального закона 422-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в РФ». В них подразумевается, что самозанятых пенсионеров, уплачивающих добровольные взносы на обязательное пенсионное страхование, исключат из списка работающих граждан.

Пенсия Пенсионеры Выплаты в России Россия

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