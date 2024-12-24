24 декабря 2024, 13:02

Владельцам украшенных к Новому году автомобилей пригрозили штрафами

Соцсети
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Решившие украсить свои машины автомобилисты столкнулись со штрафами за новогодние гирлянды и украшения. Об этом сообщил Telegram-каналу Shot.

За праздничный декор владельцев авто могут оштрафовать на 500 рублей, так как украшения подпадают под статью о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Также сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать немедленно снять гирлянды и обязать автомобилиста прийти в отделение для проверки устранения нарушений.

Правоохранители следят за тем, чтобы украшения не подключались к электросистеме машины с помощью самодельных врезок. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал Telegram-каналу, что наказания за декор можно избежать, если запитывать гирлянды через прикуриватель, используя 12-вольтовую систему. Такой метод не будет считаться изменением конструкции транспорта, добавил специалист.

Ранее автоэксперт Павел Константинов предупредил, что прогрев двигателя на холостом ходу без движения автомобиля может привести к неприятным последствиям. Это грозит появлением нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, из-за чего ухудшается работа мотора и сокращается срок его службы.

Штрафы ГИБДД Машины Новый год
24 декабря 2024, 12:06
Опрос показал, сколько россиян хотят знать заработок партнера
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Около 53% россиян хотят знать, сколько зарабатывает их партнер. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на исследование, проведенное банком ВТБ.

«Каждый четвертый готов тратить более половины своих доходов на подарки близким, а 78% ведут бюджет совместно и делят траты пополам», - сообщили в банке.

Крупные покупки, например отпуска, совместно оплачивают 59% россиян. При этом почти половина жителей страны готова тратить на любимого человека 50% своих доходов или больше.

Всего в опросе участвовали 1500 человек из городов с населением больше 100 тысяч жителей - не только семейные пары, но и те, кто находятся в отношениях без регистрации брака.

В сентябре сайт знакомств Mamba назвал смартфон мужчины главным критерием , по которому 22% россиянок на первом свидании оценивают примерный уровень дохода потенциального партнера.

Банки Доходы Опросы Отношения Брак
24 декабря 2024, 08:46
Выплату 13-й зарплаты предложили сделать обязательной
РИА «Новости»
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Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС.

«Прошу вас оценить данное предложение о внесении в Трудовой кодекс РФ нормы, обязывающей работодателя выплачивать тринадцатую заработную плату сотрудникам не позднее 20 декабря текущего года и дать ответ в установленные законодательством сроки», - отметил Миронов.

По его словам, работодатель имеет право на материальное поощрение работников, однако каждая организация принимает такое решение самостоятельно. Это приводит к тому, что по итогам года 13-ю зарплату получают не все.

Председатель партии уверен, что такая выплата способна повысить мотивацию человека и улушить производительность труда на фоне кадрового дефицита. Кроме того, дополнительные средства во время новогодних праздников помогут организовать семейный отдых.

Глава Нижегородской области Глеб Никитин ранее сообщил, что в 2025 году в регионе введут выплаты, которые можно сравнить с «зарплатой» для родителей в период с рождения ребенка до достижения им трех лет.

Председатель партии «Справедливая Россия - За правду» Сергей Миронов направил премьер-министру Михаилу Мишустин письмо с предложением о введении обязательной 13-й зарплаты. Текст обращения оказался в распоряжении ТАСС.

Зарплаты Деньги Михаил Мишустин
24 декабря 2024, 05:57
Россиян предупредили о новой хитрой схеме мошенников с «Госуслугами»
РИА «Новости»
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В России распространяется новая схема обмана: преступники убеждают жертв, что их аккаунт на госуслугах взломан, и вынуждают перевести деньги на так называемый «безопасный счет». Об этом РИА «Новости» рассказала представитель SafeTech Дарья Верестникова.

По ее словам, мошенники имитируют и взлом аккаунтов на портале госуслуг, и набор микрозаймов. Под предлогом предотвращения финансовых потерь злоумышленники заставляют людей паниковать и добровольно переводить свои сбережения на указанный ими счет.

Как правило, схема начинается с сообщения в WhatsApp от имени Социального фонда. Жертве предлагается пройти регистрацию для перерасчета пенсии, и при этом запрашивается код от МТС ID.

Затем поступает звонок якобы от службы поддержки «Госуслуг» с предупреждением о попытке взлома данных. Для усиления доверия злоумышленники предлагают записывать разговоры и даже обращаться в полицию.

Параллельно жертва получает ложные уведомления о входе в личные кабинеты микрофинансовых организаций и одобренных займов. Когда человек оказывается в состоянии паники, ему звонят «сотрудники банка».

Ранее о новой схеме мошенничества с доверенностями также сообщил ГУРБ Подмосковья.

Мошенничество Россия Деньги Госуслуги
24 декабря 2024, 00:26
Духовное управление мусульман отозвало разрешение на многоженство
РИА «Новости»
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Совет ученых-богословов (улемов) Духовного управления мусульман России (ДУМ) отозвал фетву о религиозном многоженстве. Об этом сообщил председатель совета Шамиль Аляутдинов в своем официальном Telegram-канале.

В сообщении богослова указано, что решение принимали из-за призыва отменить фетву со стороны Генеральной прокуратуры России. Также совет принял во внимание реакцию российской общественности.

Аляутдинов отметил, что Совет улемов «не видит смысла вступать в полемику».

Фетву «Проблематика многоженства в мусульманском сообществе РФ», которая разрешает мусульманам вступать сразу в несколько религиозных браков, Совет улемов принял только 19 декабря. Об этом сообщал Ильдар Аляутдинов, муфтий Москвы.

Условием для реализации фетвы Аляутдинов называл «справедливое и равное отношение мужа ко всем женам».

Уже 23 декабря на ситуацию отреагировала Генеральная прокуратура. Ведомство внесло представление об устранении нарушения закона главе ДУМ.

Прокуратура напомнила, что статья 14 Семейного кодекса России не допускает заключение брака между людьми, если хотя бы один из них уже состоит в другом зарегистрированном браке.

Мусульманские муфтии предлагали ввести многоженство в некоторых регионах России и в 2019 году. Против этого предложения выступили в РПЦ.

Законы Семья Отношения Россия Религия Брак

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