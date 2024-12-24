Владельцам украшенных к Новому году автомобилей пригрозили штрафами

За праздничный декор владельцев авто могут оштрафовать на 500 рублей, так как украшения подпадают под статью о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. Также сотрудники Госавтоинспекции могут потребовать немедленно снять гирлянды и обязать автомобилиста прийти в отделение для проверки устранения нарушений.

Правоохранители следят за тем, чтобы украшения не подключались к электросистеме машины с помощью самодельных врезок. Вице-президент Национального автомобильного союза Ян Хайцеэр рассказал Telegram-каналу, что наказания за декор можно избежать, если запитывать гирлянды через прикуриватель, используя 12-вольтовую систему. Такой метод не будет считаться изменением конструкции транспорта, добавил специалист.

Ранее автоэксперт Павел Константинов предупредил, что прогрев двигателя на холостом ходу без движения автомобиля может привести к неприятным последствиям. Это грозит появлением нагара на стенках цилиндров и свечах зажигания, из-за чего ухудшается работа мотора и сокращается срок его службы.