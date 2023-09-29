Владельцам коттеджей в Екатеринбурге помешала дорога к школе, и они ее засыпали
На окраине Екатеринбурга камнями засыпали дорогу по улице Узорной, которая вела жителей близлежащих микрорайонов к школе № 55 на другом берегу реки. Владельцам коттеджей вдоль проезда мешал шум проезжавших машин, сообщил сайт E1.ru.
Единственный путь от поселка Совхозного к мосту через реку шел через улицу Узорную. Но дорогой пользовались не только родители детей, чья школа находится за рекой, но и обычные автомобилисты, решавшие объехать пробку на улице Амундсена.
«Они уже на протяжении 10 лет периодически ставят шлагбаумы, блоки - и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю [„КамАЗа“] грозит штраф», - сказала местная жительница.
Без доступа к школе остались жители СНТ «Надежда», на улицах Облепиховой и Кичигинской. Они заявили, что сделать из улицы Узорной тупик все равно не получится, так как дорога муниципальная.
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