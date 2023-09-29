Владельцам коттеджей в Екатеринбурге помешала дорога к школе, и они ее засыпали

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Единственный путь от поселка Совхозного к мосту через реку шел через улицу Узорную. Но дорогой пользовались не только родители детей, чья школа находится за рекой, но и обычные автомобилисты, решавшие объехать пробку на улице Амундсена.

«Они уже на протяжении 10 лет периодически ставят шлагбаумы, блоки - и вот решили просто такое насыпать. Заявление написано, ищем исполнителя, водителю [„КамАЗа“] грозит штраф», - сказала местная жительница.

Без доступа к школе остались жители СНТ «Надежда», на улицах Облепиховой и Кичигинской. Они заявили, что сделать из улицы Узорной тупик все равно не получится, так как дорога муниципальная.

В Дагестане жители поселка Шамхал из-за проблем со светом перекрывали проезд к зданию сетевой компании. Им не понравилось, что сотрудники компании игнорировали жалобы.

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