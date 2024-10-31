31 октября 2024, 04:06

«Вкусвилл» перестал сотрудничать с МКД после видео с тухлыми бананами

Pixabay
Читайте нас в: Google Новости

Торговая сеть «ВкусВилл» перестала торговать продукцией Можайского кондитерского дома (МКД) после появившихся в сети видео и фото с якобы производства, на которых царит хаос и антисанитария. Об этом компания сообщила в Telegram-канале.

«Мы понимаем, что те кадры, которые расходятся по сети, совершенно неприемлемы для производства продуктов. Сейчас поставки от поставщика заблокированы», - написали во «ВкуссВилле» отметив, что все товары убрали с полок.

В сети объяснили, что МКД постоянно проходил контроль качества.

Как отметили в РБК , торговая сеть «Перекресток», которая является владельцем X5 Group и «Вкусвилл» сняла с продажи пирожные «Картошка», выпускаемые МКД.

Кадры с якобы производства «Можайского кондитерского дома» опубликовал Telegram-канал Baza. На них видно, что сахар с мукой небрежно лежат на полу в рваных пакетах, сырье вроде бананов и кексов в неподобающем состоянии.

Ранее Роспотребнадзор приостановил деятельность кондитерской фабрики «Сокол» из-за нарушений, которые обнаружили во время проверки. Состояние помещений и технологического оборудования оказалось неудовлетворительным.

Еда Запреты Магазины Продукты
31 октября 2024, 04:34
Стало известно, на что россияне больше всего тратят деньги
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Больше всего денег у жителей России уходит на пропитание, аренду жилья и ипотеку. Такие результаты показало исследование сервиса HeadHunter, проделанного для РИА «Новости».

«Самыми большими статьями расходов участники опроса называют траты на еду (56%), аренду жилья и выплату ипотеки (37%)», - заявили журналисты.

При этом по сравнению с 2021 годом, повысилась статья расходов на выплату неипотечных кредитов - с 20% до 31%. Платежи ЖКХ заняли самую небольшую часть месячных расходов, они снизились на 10 до 17%.

Ранее аналитики сервиса SuperJob провели опрос среди россиян, чтобы узнать их отношение к новогодним поощрениям на работе. Выяснилось, что большинство людей выбрали бы премию вместо новогоднего корпоратива.

Исследования Еда ЖКХ Опросы Россия Работа Кредиты Магазины Ипотека Деньги Продукты
31 октября 2024, 01:35
Россияне в ряде регионов пожаловались на сбои в работе TikTok и Т-Банка
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
В ряде регионов России пользователи отметили массовые сбои в работе приложений TikTok и Т-банка. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Сбой.рф».

«К 00:30 по Москве фиксируются массовые жалобы на сбои в работе соцсети и банка. У Т-Банка не работают сайт, приложение, невозможно войти в личный кабинет», - свидетельствуют данные сайта.

На сбои в работе соцсети и банка жалуются пользователи одних и тех же регионов.

Ранее в Т-Банке сбой фиксировали вечером 7 октября. Большинство обращений подали жители Москвы и Санкт-Петербурга, а также из Подмосковья, Краснодарского края и Самарской области.

Банки Россия Работа TikTok
30 октября 2024, 21:45
В Россию начали поставлять сливочное масло из Турции
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
В Россию начали экспортировать сливочное масло из Турции. Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

«Поставки сливочного масла из Турции в Россию начались 27 октября 2024 года», - сообщил регулятор.

В пресс-релизе уточнили, что по данным ФГИС «ВетИС», на 29 октября, оттуда импортировали 20 тонн продукта.

Ранее стало известно, что цены на сливочное масло в Москве выросли на 11,4% с начала этого года. Эксперты выяснили, что сильнее всего стоимость выросла в августе - на 3,5%. В сентябре она повысилась еще на 2,7%. Цены на продукт сейчас постоянно меняются. В мае этого года они снизились на 0,3%.

Еда Турция Россия Магазины Продукты
30 октября 2024, 19:05
«Пропаганда безбожия». Священник Островский жестко высказался о запрете религиозной одежды
Pxhere
Читайте нас в: Google Новости
Запрет носить религиозную одежду — это пропаганда атеизма. Такое заявление сделал православный священник Павел Островский в своем Telegram-канале.

«Светское государство - это когда запрещено навязывать кому-то свою религию, но это не означает, что верующим надо запрещать одеваться так, как это принято в их религии», - написал он.

Священнослужитель подчеркнул, что не видит в подобном никакой светскости. Наоборот, по словам Островского, четко прослеживается пропаганда атеизма.

Он отметил - получается, что человек не может даже поставить икону на рабочем столе, чтобы не задеть чувства окружающих. Но в таком случае, отметил священник, это чувства атеистические.

В православии ношение платка не считается обязательным, добавил Островский. Однако в исламе этот атрибут является обязательным элементом одежды для женщин-мусульманок. Одно дело - никаб, который скрывает лицо. Тогда можно рассуждать про безопасность, но платок, по мнению священника, никому не мешает.

«Почему должно вводиться ограничение, которое было логично во времена СССР, когда была пропаганда безбожия, но совершенно нелогично сегодня», - добавил Островский.

Ранее скандал разгорелся во Владимирской области из-за запрета носить хиджабы в школах. Муфтий Подмосковья Рушан Аббясов заявил, что это прямое нарушение конституции. Он напомнил, что Россия - многонациональная и многорелигиозная страна.

Депутат Адам Делимханов отметил, что подобные действия могут вызвать недоверие к государственным институтам у верующих. По его мнению, прикрывать подобную дискриминацию заботой о внешнем виде в образовательных учреждениях - абсолютная провокация.

Запрет носить религиозную одежду - это пропаганда атеизма. Такое заявление сделал православный священник Павел Островский в своем Telegram-канале.

Священники Одежда Православие Запреты Религия Ислам

Новости по теме