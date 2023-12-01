01 декабря 2023, 17:14

«Вкусно — и точка» не будет менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s

Читайте нас в: Google Новости

Сеть ресторанов «Вкусно — и точка» не планирует менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

«При выборе рецептуры блюд мы в первую очередь ориентируемся на вкусы потребителей. Если исследования покажут, что что-то нужно поменять, мы это сделаем», - ответили во «Вкусно - и точка».

Представители компании добавили, что ориентируются на исследования, предлагая посетителям новинки.

Американская газета The Wall Street Journal писала, что McDonald’s решил - с него хватит сухих котлет и мягких булочек. Котлеты для «Биг Мака» собираются делать меньше, чтобы они лучше прожаривались, а сыр, салат и соленые огурцы использовать «более свежими». Изменения начались с сети в США.

Ранее гамбургеры во «Вкусно - и точка» подорожали на три-семь рублей. В сетях фастфуда KFC и Rostic’s прайс остался прежним, а в «Бургер Кинг» некоторые позиции подешевели.

Сеть ресторанов «Вкусно - и точка» не планирует менять рецептуру бургеров вслед за McDonald’s. Об этом РИА «Новости» рассказали в пресс-службе компании.

Еда Россия Рестораны
01 декабря 2023, 18:05
Приложение «Сбермаркет» удалили из App Store
unsplash.com
Читайте нас в: Google Новости
Приложение сервиса «Сбермаркет» больше недоступно для скачивая в App Store. Об этом сообщил корреспондент РИА «Новости».

Платформа, установленная ранее, доступна в обычном режиме. При этом пользователи все еще могут загрузить приложения доставки продуктов из онлайн-маркетов Huawei AppGallery и Google Play.

В Telegram-канале «Ситидрайв» сообщили, что сервис каршеринга тоже исчез из App Store. Пользователей призвали не удалять приложение и не включать функцию «Сгружать неиспользуемые».

Ранее из App Store исчезли приложения «Почти банка», Абсолют банка и «Хоум банка». Сервисы также пропали из Google Play. Эти банки попали под санкции со стороны Соединенных Штатов.

До этого из Google Play удалили приложение «Авито».

Проблему связали с интеграцией со сторонним сервисом, которую Google рассмотрел как нарушение правил публикации утилит.

Apple Санкции Магазины
01 декабря 2023, 17:19
Программу льготной ипотеки для IT-специалистов захотели продлить в России
Freepik
Читайте нас в: Google Новости
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций обсуждает с профильными ведомствами вопрос продления программы льготной ипотеки для IT-специалистов. Об этом сообщили в пресс-службе Минцифры.

Пока возможность оформить кредит действует до конца 2024 года. Средняя ставка по ипотеке составляет 4,2%.

«За полтора года действия программы оформлено уже 38,5 тысячи кредитов на общую сумму 337 миллиарда рублей», - добавили в пресс-службе.

В 2023 году правила программы упростили: расширили возрастные рамки и снизили необходимый уровень дохода. Сотрудники до 35 лет больше не должны подтверждать минимальный уровень зарплаты. До конца 2024 года по программе льготной ипотеки планируют выдать не менее 50 тысяч кредитов.

Также в России действует «Дальневосточная ипотека».

Правительство по поручению президента Владимира Путина распространило программу на Арктическую зону. Теперь жители городов и поселков этого региона тоже смогут получить кредиты по льготной ставке до 2% на покупку или строительство жилья.

Россия Ипотека
01 декабря 2023, 14:04
«Пятерочка» и Банк еды «Русь» запустили дополнительный сбор кормов для животных
Читайте нас в: Google Новости
Торговая сеть «Пятерочка» совместно с банком еды «Русь» в рамках проекта «Корзина доброты» провели дополнительный сбор кормов для животных в Новосибирске, Костроме, Пскове, Владимире, Ростове-на-Дону, Азове, Ульяновске, Саратове, Геленджике, Краснодаре и Волгограде. За время проведения благотворительной акции было собрано более 900 килограмм корма для пяти приютов (два приюта во Пскове, по одному приюту в Ростове-на-Дону, Владимире и Ижевске).

«Мы видим огромный потенциал в таких социальных акциях как „Корзина доброты“, поэтому с радостью продолжаем развивать данное направление. „Пятерочка“ верит, что подобная форма благотворительности доступна каждому и не оставит равнодушными гостей магазинов, которые захотят помочь бездомным животным, немного улучшив их жизнь. Надеемся, что, присоединившись к акции, мы вместе сможем сделать мир добрее и лучше для наших четвероногих друзей», - комментирует руководитель по устойчивому развитию торговой сети «Пятерочка» Алина Юхневич.

В преддверии Всемирного дня домашних животных в установленные обновленные стационарные короба производился сбор кормов для бездомных животных. Цель акции - привлечь внимание общества к проблеме бездомных животных и дать возможность каждому внести свой вклад в помощь им. «Корзина доброты» - это инициатива, которая объединяет усилия организаций и людей для обеспечения достойной жизни бездомных животных.

Волонтеры благотворительного фонда проводили инвентаризацию всех пожертвованных продуктов и передавали их в локальные приюты. За все время проекта (с 2020 года) удалось собрать более 25,4 тонны кормов для 14 приютов страны.

Благотворительность Животные Магазины
01 декабря 2023, 12:57
«Родительских прав не лишен». Актер Левин заявил, что жена увезла сына в неизвестном направлении
Unsplash
Читайте нас в: Google Новости
Супруга актера из сериалов «Телохранители» и «Триггер» Александра Левина забрала их общего сына из сада и увезла в неизвестном направлении. Артист рассказал «360», что он с женой разводится, но пока дело находится в апелляционной инстанции, то есть развод не вступил в законную силу.

«Мы находимся в браке. Из квартиры она вывезла часть вещей - имущество общее, мы не делили. Вчера в 17:00 забрала ребенка из детского сада и увезла. Я ее спросил, где ребенок, какой адрес. На что она ответила: „Мы проживаем теперь в другой квартире“. И все, тишина, адреса никакого не было», - сообщил Левин.

Актер рассказал, что пошел в полицию и написал заявление, сейчас ребенка ищут. Мальчик зарегистрирован в московской квартире, где проживает актер.

«Она увезла его без разрешения моего и каких-либо органов. У нас не определен ни порядок общения с ребенком, ни алиментирования. Я родительских прав не лишен. Нет оснований для того, чтобы так делать. А она таким наглым способ взяла и увезла ребенка. Надеюсь, что в ближайшее время установим его местонахождение, и я смогу с ним увидеться», - заключил Левин.

Ранее в Калужской области похитили восьмилетнюю школьницу. Подозреваемыми оказались трое мужчин и женщина, их задержали. Возбуждено уголовное дело.

Дети Актеры

Новости по теме